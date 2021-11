Villarreal vs Barcelone, Liga : score final 1-3, le Barça chanceux s’échappe avec une victoire cruciale sur la route

Barcelone a remporté des matchs consécutifs en Liga pour la première fois cette saison grâce à une victoire acharnée 3-1 à Villarreal. Le Barça a joué son pire match sous Xavi et l’a quitté très tard, mais a marqué deux buts dans les six dernières minutes et a échappé à El Madrigal avec trois points cruciaux.

PREMIÈRE MOITIÉ

Les 10 premières minutes ont été folles au Madrigal, avec Dani Parejo qui a presque cassé la cheville de Sergio Busquets dans la première minute et n’a même pas reçu de carton jaune, Ez Abde ayant une tête brillamment sauvée par Gerónimo Rulli sur la barre transversale, Gerard Piqué sauvant un tir par Arnaut Danjuma avec sa main et n’ayant pas été appelé pour un penalty, et Memphis Depay et Gavi ont raté des occasions claires.

Le Barça a dominé les 10 minutes suivantes avec un excellent football offensif et a créé une énorme opportunité lorsque Frenkie De Jong a joué un ballon en profondeur sensationnel pour mettre Memphis en tête-à-tête avec le gardien, mais Depay a complètement raté la cible. Le Barça avait près de 80% de possession au cours des 20 premières minutes, et il semblait qu’il contrôlerait toute la mi-temps.

Mais l’équipe d’Unai Emery a grandi dans le jeu et a commencé à explorer une nette faiblesse dans la défense du Barça : le jeune Ez Abde sur l’aile droite et Eric García à l’arrière droit. Les deux joueurs semblaient complètement perdus en essayant de suivre leurs hommes et Alfonso Pedraza est devenu le joueur le plus dangereux sur le terrain en perdant constamment Ez Abde et en courant dans l’espace laissé vacant par García.

Villarreal a créé chance après chance de cette façon, avec deux gros coups tombant à Danjuma mais l’ailier néerlandais n’a pas pu battre Marc-André ter Stegen dans le but. Le sous-marin jaune a terminé la mi-temps en tant qu’équipe supérieure, et à la mi-temps, le Barça était dans les cordes et Xavi a dû faire de sérieux ajustements pour éviter un désastre en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Il n’y a pas eu d’ajustement tactique à la mi-temps, mais le Barça a changé la donne dans la dernière période avec un but précoce : après un centre de Jordi Alba sur la gauche, Memphis a vu sa frappe arrêtée par Rulli mais De Jong a marqué au rebond dans un open. filet et le Barça a pris l’avantage cinq minutes seulement après le début de la seconde mi-temps.

Villarreal a intensifié sa pression après être passé derrière et le Barça a complètement perdu la forme. Les Blaugrana ont eu du mal à garder le ballon et leur défense avait l’air de plus en plus désorganisée, et ils ont finalement payé quand Manu Trigueros a joué un ballon par-dessus, Danjuma l’a atteint avant Piqué et Samuel Chukwueze puis a devancé Óscar Mingueza et a trouvé le dos du net pour l’égaliseur.

L’équipe locale a continué à dominer dans les 15 dernières minutes et a eu plusieurs très bonnes occasions de trouver le vainqueur, mais d’une manière ou d’une autre, le vainqueur a été marqué par les visiteurs : après un long ballon de Ter Stegen qui n’a pas été correctement dégagé par Pervis Estupiñán, Memphis Depay a récupéré le ballon avant la défense de Villarreal, a contourné le gardien et a musclé le défenseur sur la ligne pour donner l’avantage au Barça.

Il restait encore du temps à Villarreal pour trouver un égaliseur, mais le Barça s’est assuré des trois points lorsque Philippe Coutinho a remporté un penalty et a marqué sur place pour porter le score à 3-1. Le coup de sifflet final est venu, et le Barça a remporté deux matchs d’affilée pour la première fois en championnat cette saison.

C’était de loin la pire performance de la semaine, et Xavi n’a pas non plus aidé son équipe. Le Barça a eu beaucoup de chance de gagner celui-ci, mais il n’a jamais remporté ce genre de matchs sous Ronald Koeman. Peut-être que la chance est du côté de Xavi, mais il a beaucoup de travail à faire.

Villarréal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza (Estupiñán 65′); Pino (Chukwueze 65′), Capoue, Parejo, Gómez; Trigueros (Raba 84′), Danjuma

But : Chukwueze (76′)

Barcelone: Ter Stegen; García, Araujo, Piqué, Alba (Mingueza 71′); De Jong, Busquets, Nico (Coutinho 80′) ; Ez Abde (Dembélé 66′), Memphis, Gavi

Buts : De Jong (50′), Memphis (88′), Coutinho (pen 90+4′)