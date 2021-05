Villarrubia reçoit Las Rozas

15/05/2021 à 21:13 CEST

Dimanche prochain à 20h45 se jouera la réunion du septième jour de la deuxième phase de la deuxième B, dans laquelle nous verrons le différend de victoire Villarrubia et à Las Rozas dans le Municipal.

le Villarrubia Il affronte le match de la septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir réalisé un match nul contre lui. Athlétique B lors de leur dernière réunion. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans l’un des six matchs disputés à ce jour, avec 23 buts en faveur et 32 ​​contre.

Concernant l’équipe visiteuse, Las Rozas a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Socuéllamos lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase du deuxième B, Las Rozas l’un d’eux a gagné avec un chiffre de 19 buts pour et 28 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Villarrubia il a gagné une fois, il a perdu une fois et il a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À domicile, Las Rozas Il a un équilibre entre une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes doivent faire de leur mieux pour gagner.

Actuellement, entre Villarrubia Oui Las Rozas il y a une différence d’un point dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec 26 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en troisième position avec 27 points.