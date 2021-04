Villaverde reçoit San Fernando de Henares

20/04/2021 à 20:02 CEST

Mercredi prochain à 20h00 se jouera le match de la deuxième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera à Villaverde et à San Fernando de Henares dans le Boetticher.

le Villaverde a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au deuxième jour après avoir subi une défaite contre lui Villanueva del Pardillo lors du match précédent par un résultat de 1-0.

Du côté des visiteurs, le San Fernando de Henares il a été battu 0-1 lors du dernier match contre lequel il a joué L’Alamo, alors il vient au jeu avec le besoin de regagner la victoire dans le domaine de Villaverde.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de VillaverdeEn fait, les chiffres montrent quatre victoires, trois défaites et trois nuls pour les hôtes. De même, les visiteurs cumulent deux matchs d’affilée invaincus dans le domaine de Villaverde. La dernière rencontre entre le Villaverde et le San Fernando de Henares Cette compétition s’est déroulée en décembre 2019 et s’est soldée par un nul (0-0).

À ce moment, le Villaverde il est en tête du classement avec une différence de quatre points par rapport à son rival. L’équipe de Sergio Fernandez Il entre dans le match en cinquième position et avec 21 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 17 points et occupent la neuvième position du tournoi.