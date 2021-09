Ville de choix pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Birmingham attire les professionnels

En tant que huitième meilleure ville britannique pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Birmingham continue d’attirer davantage de professionnels et d’entreprises. Cela stimulera également davantage le marché immobilier de la ville.

L’équilibre travail-vie est devenu particulièrement important à la suite de la pandémie de COVID-19 et des confinements successifs. Pour cette raison, de plus en plus d’acheteurs et de locataires recherchent des emplacements qui peuvent offrir une meilleure qualité de vie.

Une étude récente de la Shawbrook Bank a tenté de trouver les 15 meilleures villes du Royaume-Uni pour l’équilibre travail-vie personnelle. Il a examiné un certain nombre de mesures, notamment les salaires mensuels moyens, le temps de trajet et les heures de travail hebdomadaires.

Sally Conway, responsable des communications avec les consommateurs à la Shawbrook Bank, commente : « Les 18 derniers mois ont été extrêmement difficiles pour de nombreux Britanniques essayant de retrouver leur équilibre travail-vie.

«Être heureux dans la ville où vous vivez est très important, mais peut dépendre d’un certain nombre de facteurs. Qu’il s’agisse d’un temps de trajet plus court, de plus d’heures de lumière du jour ou de pouvoir choisir parmi une vaste gamme de plats à emporter ou de parcs à apprécier, il est important de considérer ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre style de vie.

Des semaines de travail plus courtes et des trajets plus faciles

Birmingham est la huitième meilleure ville du Royaume-Uni pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine s’élève à 32,7 dans la ville. Il s’agit du troisième plus bas du top 15 et de 1,1 heure en dessous de la moyenne britannique. Le trajet moyen est également de 28,85 minutes, ce qui est également inférieur à la moyenne britannique de 30 minutes.

De plus, le salaire mensuel moyen de Birmingham est de 1 743,17 £, ce qui est inférieur au salaire mensuel britannique. Cependant, les prix de l’immobilier et le coût de la vie y sont inférieurs à ceux de nombreuses autres villes de la liste, telles que Londres, Oxford et Cambridge.

“Notre indice des villes les plus heureuses prend en compte une gamme de mesures qui s’appliquent à un équilibre travail-vie sain, permettant aux consommateurs d’évaluer comment ils vivent et travaillent et si leur ville permet ce qu’ils attribuent à un équilibre travail-vie sain”, Sally dit Conway.

Une région d’affaires de premier plan

Birmingham est l’une des régions commerciales les plus importantes du Royaume-Uni. Les grandes entreprises et les startups continuent de choisir la ville des West Midlands comme emplacement de bureau clé, apportant plus d’emplois et de professionnels dans la région.

Plus tôt dans l’année, Birmingham a reçu un coup de pouce avec l’annonce que Goldman Sachs y ouvre un bureau. Cela fera avancer des centaines de postes. Et de plus en plus d’entreprises devraient emboîter le pas dans les années à venir.

L’économie de la ville se remet également fortement de l’incertitude récente. Et Birmingham devrait bénéficier à long terme de l’accueil des Jeux du Commonwealth 2022, ce qui apportera des investissements et un développement supplémentaires à la ville.

Marché immobilier en plein essor

Alors que Birmingham voit davantage d’améliorations dans ses infrastructures et d’investissements, de développement et de régénération supplémentaires, le potentiel d’investissement immobilier de la ville augmente encore plus. Avec la position croissante de Birmingham en tant que ville mondiale, cela attirera probablement plus d’entreprises et de personnes dans la région.

La demande locative est également en hausse dans la ville, notamment de la part des jeunes actifs. Ces facteurs stimuleront davantage le marché immobilier de Birmingham alors que l’attrait de la ville pour vivre, travailler et investir continue d’augmenter.

BuyAssociation propose une gamme de investissement foncier opportunités à travers Birmingham, y compris le très attendu 28 étages Sud central développement. Pour plus d’informations, entrer en contact.