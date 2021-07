Ville desséchée : Faire revivre les méthodologies traditionnelles de préservation de l’eau

La plupart de nos problèmes d’eau peuvent être résolus si nous gérons vigoureusement la ressource et la récoltons de manière durable.

Par Ar. Dikshu C. Kukreja

« De l’eau, de l’eau partout, pas une goutte à boire.

C’est de nouveau cette période de l’année. Alors que les principaux États de l’Inde se retrouvent à nouveau noyés sous la colère des moussons, submergeant des villes sous l’eau, affectant la vie de millions de personnes chaque année et brisant les moyens de communication, il y a un état de chaos, d’hystérie et de désespoir parmi les citoyens. Ironiquement, dans le même temps, la plupart des ménages indiens ont du mal à accéder à l’eau potable. Dans la bataille constante pour conserver ses villes et fournir à tous une ressource aussi fondamentale que l’eau, le pays est en situation de stress hydrique.

Le rapport NITI Aayog de 2018 a déclaré que près de la moitié de la population indienne est confrontée à un stress hydrique extrême. Les trois quarts des ménages ruraux indiens n’ont pas d’eau potable courante et posent un risque grave pour la santé. Il a conclu en déclarant que l’Inde souffre de la pire crise de l’eau de son histoire. Cela a conduit à des niveaux critiques d’eaux souterraines, à l’exploitation des femmes dans de nombreuses communautés (aller chercher de l’eau à des kilomètres) et à des décès. À ce stade, il devient vital pour l’Inde de découvrir ses stratégies traditionnelles de conservation de l’eau pour lesquelles elle était autrefois considérée dans le monde entier. La civilisation de la vallée de l’Indus est connue pour avoir été la pionnière des techniques d’irrigation et de récupération de l’eau. Non seulement cela, mais grâce à leur expertise en urbanisme, une conception de système de drainage bien soutenue les a aidés à s’affirmer comme l’un des meilleurs ingénieurs de l’époque. La capacité de nos anciennes civilisations à bien comprendre leur climat et leur terrain a fortement contribué à la conception de structures robustes, dont beaucoup ont résisté à l’épreuve du temps. Taankas, johad, talab, baoli, aahar pynes (systèmes d’inondation traditionnels indigènes au sud du Bihar), puits, etc.

Au lieu de trouver des solutions pour préserver cet énorme volume de ressources en eau qui se crée chaque année à notre disposition, nous nous retrouvons confrontés à des villes non planifiées et à leurs infrastructures en ruine. C’est une occasion perdue pour les architectes et les planificateurs. Cartographier les Nallahs de mousson et les anciens systèmes de conservation et de préservation de l’eau qui existent dans les villes (qui, sinon, restent en sommeil et obstrués par du plastique, des objets non biodégradables et des déchets de construction), les nettoyer et les réutiliser sont des étapes immédiates. pourrait planifier et exécuter. L’aménagement paysager peut être utile pour créer des réservoirs naturels pour aider à conserver l’eau et éviter l’inondation des espaces urbains. La création d’organismes intégrés au niveau local pour s’assurer que les politiques et les plans élaborés dans la politique nationale de l’eau sont facilités et également surveiller le mouvement de l’eau entre les villes peut être un atout majeur pour l’avenir. Après une étude approfondie, bon nombre des stratégies traditionnelles de conservation et de préservation de l’eau impliquaient également la participation de la communauté. Autonomiser des groupes de villages dans les zones rurales et des poches de blocs dans les villes pour prendre en charge les plans d’eau locaux et créer des canaux pour collecter l’eau de pluie encouragera un sens des responsabilités dans la communauté.

La plupart de nos problèmes d’eau peuvent être résolus si nous gérons vigoureusement la ressource et la récoltons de manière durable. Notre pays a maintes fois prouvé ses capacités, mais si nous n’agissons pas rapidement pour économiser l’eau, nous pourrions insinuer une troisième guerre mondiale et cette fois, il n’y aura peut-être pas de camp gagnant.

(L’auteur M. Arch (Urban Design), Harvard University, USA. Il a fait un B.Arch., Médaillé d’or, de la School of Planning and Architecture, New Delhi. Il est Managing Principal, CP Kukreja Architects, New Delhi et est classé parmi les 100 meilleurs cabinets d’architecture au monde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

