Ville, village ou pays ? Où les locataires cherchent des maisons…

Les propriétaires qui décident où acheter leur prochaine maison de location doivent se concentrer sur ce que recherchent les locataires d’aujourd’hui. Et le changement est en marche, selon de nouvelles recherches.

Les temps changent, et jamais autant que ces dernières années. La location a toujours offert une flexibilité supplémentaire aux locataires, qui peuvent déménager beaucoup plus facilement et fréquemment, s’ils le souhaitent, que les propriétaires. Mais il pourrait y avoir plus de locataires maintenant à la recherche de quelque chose d’un peu différent de leur bien locatif.

Comme plus de personnes que jamais travaillent désormais à domicile sur le long terme, pour beaucoup, cela peut signifier un changement majeur de décor. D’autres sont heureux de rester sur place, s’ils ont la bonne propriété. Mais l’emplacement est toujours important, comme l’a découvert une nouvelle enquête de SpareRoom.

La recherche sur les humeurs et les tendances des locataires est importante pour les investisseurs immobiliers. Les propriétaires qui jouent avec un nouvel investissement potentiel devront toujours réfléchir à la demande des locataires et s’assurer qu’il coche les bonnes cases que recherchent les locataires.

Une vie en ville pour des locataires cosmopolites

Même si Londres sera toujours une ville particulièrement attrayante pour les jeunes types de locataires professionnels, l’éclat s’estompe pour certains. Les recherches de SpareRoom montrent que près de la moitié (49%) des locataires londoniens déménageraient loin de la capitale si cela n’affectait pas leur travail.

Parmi ceux-ci, près d’un cinquième (19 %) ont déclaré qu’ils déménageraient dans une autre ville. Le résultat montre que, bien que Londres ne coche plus toutes les cases pour certains locataires, étant le marché locatif le plus cher, la vie en ville est toujours préférable pour beaucoup. La qualité de vie dans ces villes régionales a tendance à être plus élevée, avec un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des loyers plus abordables.

« Une nouvelle ville » était l’endroit où 11% des locataires londoniens déménageraient. Cela ouvre la possibilité que les petites villes de banlieue en particulier gagnent en popularité.

Fait intéressant, 38% des locataires vivant actuellement à Londres déménageraient à l’étranger si cela n’affectait pas leur emploi actuel.

Que veulent les locataires en région ?

Les locataires qui vivent déjà dans une grande ville du Royaume-Uni ont également répondu à l’enquête. Ces « grandes » villes comprenaient Birmingham, Brighton, Leeds, Liverpool, Manchester et Sheffield, entre autres. De même, 51 % de ce type de locataires ont déclaré qu’ils quitteraient leur emplacement actuel s’ils le pouvaient.

Près d’un quart de ce groupe (22 %) ont déclaré qu’ils aimeraient vivre dans une autre ville. Encore une fois, cela montre que l’appétit pour la vie en ville est toujours là. Comme pour les Londoniens, 11% trouveraient une nouvelle ville où vivre pour profiter au maximum d’un travail plus flexible.

Un peu plus d’un cinquième (21 %) des citadins des grandes villes ont déclaré qu’ils aimeraient s’installer à la campagne, dans le cadre d’un changement radical de mode de vie. Ce chiffre était de 22% pour les Londoniens. Un autre 37% envisagerait également un déménagement à l’étranger si cela était une option.

L’herbe est-elle plus verte ?

L’enquête de SpareRoom a également examiné où les locataires non urbains vivraient s’ils pouvaient conserver leur emploi actuel. Ce type de locataire a montré une plus grande insatisfaction, avec 62% d’entre eux déclarant qu’ils déménageraient. Parmi ceux-ci, plus d’un quart (28 %) ont déclaré qu’ils déménageraient dans une nouvelle ville ; une confirmation supplémentaire qu’une métropole est toujours quelque chose dans laquelle de nombreux locataires aspirent à vivre.

Près d’un cinquième (18 %) ont déclaré qu’ils préféreraient vivre en ville, mais seulement 25 % rêvent de déménager à l’étranger. Un chiffre très similaire (21 %) de non citadins a déclaré qu’ils déménageraient à la campagne.

Le directeur de SpareRoom, Matt Hutchinson, a déclaré : « La pandémie a montré que la plupart d’entre nous peuvent travailler de n’importe où, ouvrant la possibilité aux gens de choisir un endroit où vivre parce qu’il convient mieux à leur mode de vie, plutôt qu’à leur trajet domicile-travail.

« Ce qui ressort clairement de cette recherche, c’est que les locataires sont avides de changement de mode de vie, la majorité souhaitant déménager, qu’ils viennent d’une ville comme Londres ou d’une petite ville balnéaire, si leurs employeurs autorisent le travail à distance. »

La location – un mode de vie vraiment flexible

Bien que le chiffre soit plus petit, une proportion de personnes dans chaque catégorie a déclaré qu’elles « ne s’installeraient pas au même endroit » si l’option était offerte. Cela démontre la flexibilité absolue de la location, et pourquoi cela peut être une nécessité pour certains mais est certainement un choix de style de vie pour d’autres.

Près d’un répondant sur 10 (9 %) a déclaré qu’il ne s’engagerait pas dans un seul endroit où vivre. Ce chiffre est passé à 10 % pour les Londoniens, mais est tombé à 7 % pour les non-urbains.

Bien que l’accession à la propriété implique des niveaux d’engagement financier plus élevés, ainsi qu’un processus plus long pour sécuriser une propriété, le déménagement sur le marché locatif est beaucoup moins compliqué. De nombreux contrats de location dans ce pays sont d’une durée d’un an, bien qu’il soit possible d’obtenir une clause de résiliation de six mois.

Pour la plupart des propriétaires, cependant, plus un locataire reste longtemps dans sa propriété, mieux c’est. Cela signifie que moins de loyer est perdu pendant une période de vide et moins de temps passé à trouver de nouveaux locataires. Les investisseurs immobiliers sont de plus en plus disposés à offrir des extras supplémentaires afin de garder un locataire plus longtemps, c’est pourquoi la construction pour la location gagne en popularité.