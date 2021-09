Ville vs Banlieue : Où les acheteurs veulent-ils vivre maintenant ?

Les données de NoBroker.com ont révélé que les milléniaux lorgnaient les banlieues de la ville pour acheter une propriété résidentielle.

La pandémie a redéfini le concept de «maison» pour les acheteurs de maison à travers l’Inde. D’être un lieu où les membres de la famille se réunissaient à la fin de la journée, il remplit désormais plusieurs rôles, notamment un espace de travail, une salle de conférence, une salle d’étude, un centre de fitness et une zone de loisirs.

Les listes de contrôle et les priorités des acheteurs et des locataires ont donc évolué en fonction de ce changement. Ils veulent des espaces de vie plus spacieux avec un accès pratique aux commodités et services essentiels, tels que l’épicerie et les soins de santé. Un environnement propre et vert est également devenu une priorité pour les acheteurs et les locataires, car ils passent la plupart de leur temps à la maison. L’abordabilité a toujours été une priorité pour les candidats à la recherche d’un logement.

Dans le contexte de la deuxième vague de l’épidémie virale, les acheteurs de maison se retrouvent désormais face à une question cruciale : opter pour une propriété en ville ou en banlieue ? Nous examinons ici les principaux facteurs qui influencent les décisions des acheteurs de maison en faveur des banlieues et la transformation subséquente de l’ensemble du secteur.

Des maisons plus grandes pour un prix plus petit

Les centres-villes ont été l’option de choix pour les demandeurs de logement au fil des ans, car ils préfèrent vivre aussi près que possible de leur lieu de travail pour minimiser le temps de trajet. L’épidémie virale a changé cette dynamique. 451 Des recherches ont récemment révélé que près de 64 % des organisations ont mis en œuvre des politiques de travail à distance étendues et à long terme dans le paysage post-2020. De plus, 67% des organisations qui ont mis en œuvre des politiques de travail à distance pensent que cette transformation ne s’inversera probablement pas dans un avenir prévisible. En raison de ce développement, les déplacements quotidiens ne sont plus un facteur dans le processus de prise de décision des acheteurs potentiels d’aujourd’hui. Cela signifie qu’ils peuvent être, et sont en effet, à la recherche d’une propriété dans une localité suburbaine bien développée.

Les données de NoBroker.com ont révélé que les milléniaux lorgnaient les banlieues de la ville pour acheter une propriété résidentielle. Les déplacements quotidiens ne sont plus une préoccupation majeure pour les professionnels et la plupart des entreprises adoptant un modèle hybride à l’avenir couplé à l’abordabilité de l’immobilier dans les régions suburbaines, stimulera la croissance immobilière dans et autour de ces zones tout en améliorant la connectivité, l’accessibilité et l’habitabilité dans les régions suburbaines. Dans un récent sondage mené auprès de plus de 100 constructeurs, plus de 60 % ont déclaré avoir observé une demande accrue de la part des acheteurs de maisons dans les régions suburbaines.

Des espaces propres, verts et ouverts

La plupart des villes offrent des propriétés limitées qui répondent aux exigences du nouvel âge des acheteurs de maison à un prix abordable. Les promoteurs ont rapidement compris les aspirations changeantes des acheteurs et s’efforcent maintenant de créer des propriétés qui répondent à leurs préférences. L’essor des micro-habitations dans les centres métropolitains tels que Mumbai, Bangalore, Chennai, etc. est une tendance émergente clé en Inde, en accord avec cet écart croissant des besoins. Les maisons compactes présentent une option résidentielle idéale pour les célibataires, les jeunes couples et les petites familles qui cherchent à obtenir une gamme d’équipements modernes et de luxe dans un emplacement privilégié.

Cependant, à la suite de la pandémie, de plus en plus d’acheteurs recherchent des maisons plus spacieuses, avec un environnement propre et des couvertures vertes. La disponibilité limitée de telles propriétés dans les villes dans une fourchette de prix abordable les pousse à chercher une maison en banlieue, car ces régions sont mieux adaptées aux développements spacieux et sont souvent naturellement dotées de couvertures verdoyantes et luxuriantes. Loin de l’agitation des villes, ils offrent un environnement plus calme et plus propre aux propriétaires potentiels avec une connectivité décente pour répondre aux besoins essentiels de leurs résidents.

L’ère post-confinement a mis en relief l’importance d’un ménage spacieux avec des pièces séparées pour répondre aux besoins de travail ou d’études de plusieurs membres de la famille depuis la maison. Dans le même temps, les familles ont également pris conscience de l’importance des espaces de détente tels que les jardins, l’accès aux parcs, etc. en tant qu’exigence cruciale pour assurer son bien-être mental, émotionnel et psychologique. Par conséquent, la disponibilité de tels espaces, associée à l’abordabilité, conduit les acheteurs potentiels à pencher en faveur de la vie en banlieue.

Retour sur investissement

Les villes abritent traditionnellement des propriétés plus chères et gagnent des revenus locatifs plus importants pour les propriétaires. Il est peu probable que cela change à mesure que l’économie indienne se développe et qu’un nombre croissant de professionnels qualifiés s’installent dans les villes. D’autre part, alors que les banlieues offrent actuellement une multitude de propriétés abordables pour l’utilisation finale et l’investissement, ces propriétés devraient connaître une appréciation massive des prix au cours des deux prochaines années. Compte tenu de cela, la décision d’un acheteur dépendra de l’endroit où il peut obtenir un meilleur rapport qualité-prix.

Actuellement, les zones suburbaines présentent de plus grandes opportunités pour le développement de logements abordables. Fort de l’initiative gouvernementale « Logement pour tous », le segment du logement abordable en Inde a enregistré une augmentation significative de la demande et de l’offre. Bien que le projet vise à atteindre ses objectifs d’ici l’année prochaine, le gouvernement continuera probablement à rendre l’achat et la construction de logements abordables lucratifs au-delà de 2022. Dans le même temps, les constructeurs et les promoteurs intensifient leurs efforts pour tirer parti de l’évolution des préférences des consommateurs vers l’accession à la propriété à la suite de la pandémie. En plus de développer des unités spacieuses et abordables dans les banlieues, les constructeurs offrent des rabais stratégiques sur l’achat de propriétés pour dynamiser l’activité des investisseurs. Selon une récente enquête menée par NoBroker.com auprès des constructeurs, plus de 75 % des constructeurs interrogés ont admis avoir étendu les remises sur les prix de l’immobilier, tandis que 87 % d’entre eux ont déclaré que les remises se traduisaient par des ventes.

L’incertitude causée par la deuxième vague de la pandémie qui fait actuellement rage à travers le pays a poussé toute attente d’un retour à la normale d’au moins quelques années. Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, il est hautement improbable que les bureaux rouvrent tant que la campagne de vaccination n’aura pas couvert tous les Indiens sous son giron. Et au moment où la campagne de vaccination sera terminée, la connectivité entre les villes et les banlieues s’améliorera, espérons-le. Dans tous les cas, toutes les tendances existantes et émergentes indiquent la pertinence continue du lieu de travail à distance ainsi que la montée en puissance d’une culture de travail hybride. Dans ce contexte, on peut dire sans risque de se tromper que les acheteurs peuvent choisir d’investir et de s’installer en toute confiance en banlieue, car la dynamique immobilière est appelée à changer dans quelques années.

(Par Saurabh Garg, co-fondateur et CBO, NoBroker.com)

