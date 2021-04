Villeneuve: Bottas est trop lent

Alors que la majeure partie du monde de Formule 1 a fustigé George Russell pour être entré en collision avec Valtteri Bottas lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne 2021 chaotique, dimanche, Jacques Villeneuve ne comprend pas pourquoi.

Au lendemain de la course à Imola, Bottas a obtenu le vote de sympathie après les singeries de Russell immédiatement après l’accident, suivi d’une crise de colère verbale dans son sillage et des excuses manifestement forcées qui sont arrivées un jour plus tard, après quoi il a accusé le conducteur de Mercedes de «Essayer de nous tuer tous les deux» dimanche.

Le patron de Mercedes et le mentor / directeur des deux pilotes, Toto Wolff n’a pas été impressionné par Russell, et il est certain que les excuses sont venues du bureau du grand patron.

Villeneuve – qui achète Bottas en feignant vers la droite plutôt que le pilote suivant simplement la ligne sèche avant d’être coupé par la Williams avec le DRS grand ouvert – a remis en question la réaction du directeur de l’équipe Mercedes.

«C’est pourquoi je ne comprends pas très bien Toto Wolff. Pourquoi blâme-t-il le jeune Britannique dans la collision? a demandé à Villeneuve le Champion du Monde de F1 1997 dans une interview avec F1-Insider.

«Bottas savait exactement que son successeur potentiel était sur le point de le dépasser et risquait un grave accident avec son petit mouvement vers la droite. Il n’a pas le droit de faire ça dans ces conditions de piste difficiles.

«Mais cela montre à quel point Bottas est tendu dans la deuxième course de la saison. Et ça ne s’améliorera pas. Parce qu’il est trop lent. S’il ne l’avait pas été, il n’aurait pas eu à défendre sa position si durement contre une Williams.

Mots durs de Villeneuve, qui les hache rarement, mais difficiles à argumenter, simplement basés sur le week-end à Imola au cours duquel il était encore une fois sorti de la ligue de Lewis Hamilton en commençant par le martèlement des qualifications.

Avec Red Bull tirant à tous les cylindres ces jours-ci, Max Verstappen était un shoo-in pour la pole jusqu’à ce que Hamilton décide de le prendre à un autre niveau, d’amener son triple-A-match et de prendre la première place sur la grille (contre toute attente) avec un tour stellaire.

Bottas était presque une demi-seconde plus lent que son coéquipier qui n’était bon que pour la huitième. C’était un véritable «travail d’humiliation» ce jour-là et difficile à contester avec le raisonnement de Villeneuve.

En conclusion, alors que Bottas n’a peut-être pas péché dans la collision Russell, ce qui a peut-être été perdu dans les embruns de ce jour-là, c’est le fait que l’une des puissantes Mercedes se battait pour la victoire, tandis que l’autre était traquée par un Williams qui rend difficile de réfuter l’affirmation de Villeneuve selon laquelle Bottas est tout simplement trop lent.