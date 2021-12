Villeneuve : Ce n’était pas de la Formule 1, c’était du karting de location

Le champion du monde de Formule 1 1997 Jacques Villeneuve n’a pas été impressionné par les manigances entre les prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen, et leurs équipes respectives Mercedes et Red Bull lors d’un incident lourd et très controversé au Grand Prix d’Arabie saoudite.

La première course sur le tout nouveau circuit international de Djeddah, un site intimidant s’il en est un, a sombré dans le chaos alors que le concours entre les deux meilleurs pilotes de cette génération, pour le titre de champion du monde de F1 2021 de cette année, vient de se dérouler plus méchant et plus sale.

Villeneuve n’est pas étranger aux batailles meurtrières alors qu’il affrontait Michael Schumacher, sans doute le plus impitoyable de tous; certaines de leurs batailles sur piste font désormais partie du folklore de la F1. Jerez 1997 vaut un google.

Michael Schumacher menait Jacques Villeneuve d’un seul point avant la dernière course de 1997… Nous avons vu l’une des grandes finales de la saison de #F1!#HistoryAwaits 🍿 pic.twitter.com/2RpGDopTng – Formule 1 (@F1) 7 décembre 2021

Un expert de la télévision italienne, Villeneuve s’est confié à Motorsport Network dimanche soir à Djeddah : « Ce n’était pas de la Formule 1, c’était du karting de location. Tout était faux. Donc je ne sais pas quoi dire.

« Et il est difficile de rester neutre, il est difficile de commenter ce qui s’est passé à chaque fois et d’être perçu comme neutre. Vous serez toujours perçu comme prenant parti, et c’est là que ça devient un peu trop.

« Voulons-nous du sport et une bonne F1 ? Ou voulons-nous juste un show hollywoodien ? Si vous voulez un spectacle hollywoodien, aujourd’hui était incroyable. Mais est-ce cela la F1 ? Je ne sais pas. Je veux dire, je pense que Frank [Williams] se serait retourné dans sa tombe en voyant cette course.

On commence à s’éloigner du sport, c’est tout. Donc finalement, ça dépend si tu es puriste ou pas

« Et puis quand vous voyez les chefs d’équipe, tout le monde crie et met la pression même sur les commissaires et ainsi de suite. C’est vraiment devenu ridicule.

«C’était super pour les fans. Cela augmentera probablement le nombre de téléspectateurs. Ce qui est génial pour la F1. Mais on commence à s’éloigner du sport, c’est tout. Donc finalement, ça dépend si tu es puriste ou pas.

Tout le monde a pesé sur les moments controversés entre Hamilton et Verstappen au cours de la course pleine d’incidents.

Villeneuve a donné son avis : « Max est parti et a pris l’avantage. En revanche, ses roues avant étaient en avance sur les roues arrière de Lewis. Et dans les règles, il est dit que si cela se produit, vous devez céder le passage, ce que Lewis n’a pas fait.

Ils jouent tous ces petits trucs normalement

« Alors, quelle règle devriez-vous suivre à ce stade ? Max aurait-il coupé le coin si Lewis avait laissé suffisamment de place ou non? Que nous ne saurons jamais. En fin de compte, oui, Max a coupé le coin, il n’allait probablement pas y arriver de toute façon. Mais suivez-vous la règle à la lettre ou l’intention ? C’est alors qu’il devient très difficile de rester neutre.

« Ils jouent tous ces petits tours normalement. Quand Lewis les fait, il les fait d’une manière qu’il y a toujours le doute qu’il l’ait fait exprès ou non. C’était la même chose contre Rosberg. Quand Rosberg l’a fait, il s’est fait prendre et ça avait l’air sale.

« Quand Lewis le faisait, il ne l’a pas fait exprès, c’est propre. Et c’est un maître dans ce domaine et il est incroyable pour ça, bien sûr.

Quant à l’étrange collision lorsque Verstappen a reçu l’ordre de céder la tête « stratégiquement » après avoir dépassé les limites de la piste pour prendre l’avantage, il a ralenti au milieu de la piste, ce qui a dérouté Hamilton, dont la Mercedes a heurté l’arrière du Red Bull.

Ils ont tous les deux joué aux idiots avant de se heurter dans la ligne droite

Villeneuve a observé « Quelqu’un ralentit devant vous, vous dépassez. Le problème, ce sont ces stupides lignes DRS. Et Lewis ne voulait pas franchir le DRS devant Max.

« Il savait que Max le laissait passer. Il ne voulait tout simplement pas que Max ait le DRS pour la prochaine ligne droite, car Max l’aurait rattrapé, alors ils ont tous les deux joué l’idiot là-bas.

« Je suis étonné de la force de cet aileron avant. Parce qu’il s’est fait cogner deux fois et qu’il était toujours là. Waouh, c’est impressionnant ! Mais vous pourriez dire la frustration de Max avec la puissance de Mercedes.

« Ce week-end, Max n’était tout simplement pas là. Rien qu’avec les qualifications, il aurait dû décrocher la pole et il l’a perdue. Donc ce week-end, Lewis méritait de gagner quand même.

Un accord en cours ? Jamais entendu parler de ça! ce n’est pas dans les règles

Les producteurs de F1 TV ont bizarrement mis en ligne des conversations entre le directeur de course Michael Masi et les stratèges de l’équipe, à un moment donné, Masi semblait négocier la pénalité au lieu de l’appliquer. Il y avait des allusions à une ambiance de laissez-faire inexplicable pour officier ce week-end.

Villeneuve a remis en cause l’approche de Masi : « Un accord en cours ? Jamais entendu parler de ça! Ce n’est pas dans les règles. Celui-là, je ne l’ai tout simplement pas compris.

« C’est une piste Red Bull. Mais avec le moteur que Lewis a, chaque piste est désormais une piste Lewis. J’espère juste que nous aurons une belle course propre. Et que le meilleur gagne, et pas quelque chose comme dimanche, pas Hollywood, du moins pas lors de la dernière course.

« Nous avons déjà eu nos tubes hollywoodiens cette année », a déclaré Villeneuve.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi de ce week-end décidera qui a l’honneur d’être appelé champion du monde de F1 2021, avec Verstappen juste devant grâce à une victoire de plus que Hamilton alors qu’ils se dirigent vers Yas Marina à égalité de 369,5 points.

Ainsi, le premier des prétendants à franchir la ligne d’arrivée dimanche soir sera King ; Lewis pour la huitième fois et Max pour la première.

Un grand moment dans la course au titre est arrivé au tour 43 à Djeddah 👀 Mise en place d’une confrontation gagnant-gagnant à Abu Dhabi dimanche prochain 🏆#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/9OHpJ1jtWF – Formule 1 (@F1) 6 décembre 2021