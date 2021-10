Villeneuve devient grand dans l’épopée de science-fiction – regardez sur HBO Max

La Dune tant attendue est enfin là.

Denis Villeneuve apporte son style distinctement grandiose à un classique qui a demandé une adaptation sur grand écran à l’ère des franchises à succès. Et il fait ressortir le produit final de manière significative.

Dune: Part One sort en salles le 21 octobre et vous pouvez le diffuser sur HBO Max aux États-Unis le même jour à partir de 18 h HE.

Qu’est-ce que Dune ?

Adapté de la première moitié du classique de science-fiction bien-aimé de Frank Herbert, Dune: Part One est un opéra spatial à gros budget.

L’histoire suit le jeune Paul Atreides alors qu’il déménage avec sa famille de sa planète ancestrale Caladan à la planète désertique Arrakis. Son père, un duc, a été chargé de surveiller la planète par l’Empire au pouvoir. Arrakis est l’endroit où les « épices » – une substance rare et extrêmement précieuse utilisée pour les voyages spatiaux – sont récoltées.

Mais à l’arrivée, il est clair que la famille Atréides est une cible, notamment la famille rivale Harkonnen qui veut contrôler l’épice et la population indigène d’Arrakis, les Fremen. Pendant ce temps, Paul s’entraîne à maîtriser les pouvoirs transmis par sa mère, membre du Bene Gesserit, une secte typiquement féminine connue sous le nom de sorcières. Paul est peut-être le prophétisé Kwisatz Haderach, un puissant messie, qui pourrait jouer un rôle déterminant dans les conflits à venir sur Arrakis.

Dune regorge également de grandes stars. Timothée Chalamet joue Paul, et il est rejoint par Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem, et plus encore.

L’ancienne esthétique refaite à neuf

Le documentaire de 2013 Jodorowsky’s Dune décrit le « making of » d’une adaptation de Dune qui ne s’est jamais réellement concrétisée. Le point de vue de l’auteur culte Alejandro Jodorowsky sur le matériel source a attiré un immense talent et un certain soutien financier initial, mais à mesure que ses aspirations grandissaient, le recul s’est accru. Le projet a finalement fait long feu.

Ce qui restait, cependant, était un énorme héritage de travail créatif qui s’est retrouvé dans d’autres projets. Jodorowsky’s Dune a ses empreintes digitales sur tout, de Star Wars à Alien en passant par Raiders of the Lost Ark à Blade Runner à The Terminator et bien d’autres. Même l’adaptation de Dune de 1984 largement vilipendée par David Lynch en a des traces.

Il est fascinant de voir Denis Villeneuve puiser très directement dans cette esthétique, mêlant concepts et visuels à la fois de la Dune inexistante et des nombreux films qu’elle a inspirés. Je suis sûr que quelqu’un finira par éditer ensemble une série d’inspirations pour la vision de Villeneuve, mais pour l’instant, c’est incroyablement gratifiant de démêler l’apparence du monde à l’écran et pourquoi il est si familier.

Un énorme exploit de construction du monde

Cette esthétique est globalement sinistre. Nous voyons une architecture distinctement fasciste. Des bâtiments brutalistes laids en béton peuplent tous les mondes impériaux. Des machines d’apparence grotesquement organique parsèment également le paysage. Et tout cela est juxtaposé à de magnifiques photos de la nature, avec de vastes océans d’eau, de sable et d’étoiles remplissant l’écran. Tout est envoûtant et presque sublime.

Et c’est vraiment l’essentiel de l’attrait du film. C’est la construction du monde au sens large. Il y a un récit, bien sûr, et des personnages. Mais l’intrigue politique est relativement alambiquée. Nous en recevons des morceaux, souvent incomplets et noyés par la majesté du monde naturel menaçant constamment de dévorer le méchant monde humain – dans le cas des vers des sables géants d’Arrakis, littéralement.

Dune nous oblige à suspendre notre incrédulité et à nous immerger dans son univers.

Dune est grande dans tous les sens. C’est une vision d’événement et n’a pas peur de la bizarrerie de son matériel source, du clan répugnant Harkonnen au recyclage de la sueur et de la salive aux visions cryptiques d’un messie à venir.

Revue Dune : Le verdict

Comme avec son précédent film Blade Runner 2049, Villeneuve adopte ici une approche « plus c’est plus », ce qui signifie que l’ampleur de cette chose est vraiment épique au sens classique du terme. Mais cela signifie également que le rythme peut sembler un peu chaotique, se précipiter à travers l’exposition une minute, puis simplement traîner avec désinvolture sur des dunes de sable la suivante pour s’imprégner de la beauté.

Cela convient aux éléments de construction du monde, sans aucun doute. J’ai l’impression que je pourrais visiter les planètes Arrakis et Caladan. Mais plus, je peux croire qu’ils font partie d’une galaxie habitée beaucoup plus grande sans la voir. Ces lieux existent. Leurs gens sont réels. Les ressources pour lesquelles ils se battent sont en effet précieuses et limitées.

C’est le grand cadeau de Dune. Il nous oblige à suspendre notre incrédulité et à nous immerger dans son univers. L’écran Imax sur lequel je l’ai vu n’a sûrement pas fait de mal. Mais je ne doute pas que les efforts de Villeneuve porteront toujours leurs fruits sur HBO Max.

Bien sûr, en coupant le film en deux, Villeneuve nous prive aussi d’une grande partie de la résolution narrative. Ce serait bien que Dune se sente un peu plus complet tout seul. Villeneuve choisit un point intelligent pour terminer, mais nous regardons les pièces se mettre en place sur le plateau de jeu sans vraiment voir beaucoup de gameplay. La construction du monde ne va pas loin, et en fin de compte, c’est effectivement la première moitié d’un film.

Peut-être que rien de tout cela n’a d’importance, car le film m’a certainement laissé vouloir un Dune: Deuxième partie. Espérons que Warner Bros. laisse cette histoire vivre jusqu’à sa conclusion.