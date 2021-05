Villeneuve: Leclerc n’a que lui-même à blâmer

Alors que Ferrari s’est donné beaucoup de mal pour souligner que la défaillance de la boîte de vitesses n’était pas la cause du DNS de Charles Leclerc lors de son Grand Prix de Monaco à domicile dimanche, ce qui a incité le champion du monde de Formule 1 Jacques Villeneuve à rejeter carrément la faute sur le pilote.

C’était un truc qui a fait la une des journaux, juste après être passé en tête des écrans de temps dans la dernière strophe des qualifications à Monte-Carlo samedi, Leclerc a mis sa Ferrari dans le complexe Piscine empêchant ainsi un grand nombre de pilotes d’aller plus vite et de donner à son équipe un Nuit blanche.

Ils ont vérifié la voiture et lui ont donné un coup de pouce pour la course. Il «commencerait» sa course à domicile depuis la pole, mais hélas, il était bientôt de retour dans les stands avec un problème d’arbre de transmission qui n’a pas été détecté par les ingénieurs de Maranello. Et le reste est de l’histoire.

Mais Villeneuve, s’adressant à la RTBF, a mis le blâme sur le pilote: «Charles n’est responsable que de lui-même pour s’être écrasé dans le mur samedi. Vous ne pouvez pas être triste pour lui.

«Il pouvait aussi prendre des risques, la voiture était prête et aurait pu partir de la pole avec de grandes chances de victoire, c’est Monaco après tout. C’est un peu une loterie. La chose surprenante est que ce n’est pas la boîte de vitesses qui l’a trahi mais qui était toujours liée à l’accident.

Leclerc a défendu ses actions: «J’ai roulé pour tenter de décrocher la pole qui dans le passé a souvent été ma force, frappant particulièrement performant en qualifications et c’est pour cela que j’ai eu l’accident. Mais cet épisode ne changera pas mon approche des futures courses. »

Villeneuve n’était pas le seul à évaluer la non-présentation forcée de Leclerc; Le spécialiste de Sky F1 Matin Brundle a noté: «Charles peut parfois faire des tours sensationnels, mais il continue également de faire des erreurs de temps en temps. Celui-ci a vraiment fait mal.

Pour Ferrari, la douleur a été soulagée par Carlos Sainz qui a terminé deuxième. L’Espagnol continue de monter en stature au sein de l’équipe, faisant preuve de maturité et d’un esprit combatif qui fait de lui un hit de Maranello.

C’est le moment où Leclerc devra améliorer son jeu le plus tôt possible et éliminer des erreurs coûteuses comme celle qu’il a commise dans les rues de son quartier.