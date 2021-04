Villeneuve “ ne peut pas être en colère ”, Schumi “ m’a aidé à gagner ”

Jacques Villeneuve dit qu’il «ne peut pas être en colère» contre Michael Schumacher, après que toutes les actions de l’Allemand l’ont «aidé» à remporter le titre mondial 1997.

Villeneuve et Schumacher se sont affrontés au milieu des années 1990 alors que le pilote Ferrari affrontait le couple Williams de Villeneuve et Damon Hill pour la couronne des pilotes.

Hill l’a remporté en 1996 et Villeneuve un an plus tard.

La bataille de Villeneuve avec Schumacher pour la couronne s’est déroulée sur le fil, les deux séparés par un seul point en direction de Jerez.

Se battant pour la position, Villeneuve a tenté de dépasser Schumacher au virage de Dry Sack au 48e tour seulement pour que l’Allemand se retourne contre lui.

Malgré les dommages subis par sa Williams, Villeneuve a pu continuer et terminer P3. Schumacher a pris sa retraite et le Canadien a remporté le titre mondial.

Schumacher a ensuite été disqualifié du championnat pour ses singeries qui ont été jugées délibérées.

En repensant à l’affrontement, Villeneuve dit qu’il ne le tient pas contre Schumacher.

«Michael, qui est entré en collision avec moi, m’a aidé à gagner», a-t-il déclaré dans une interview au Corriere dello Sport. «Je ne peux pas être en colère.»

Le Canadien, qui fête ses 50 ans vendredi, estime que battre Schumacher, qui a remporté sept titres mondiaux, a «beaucoup ajouté de la valeur au titre.

«Michael comptait beaucoup plus. Ferrari n’était pas l’équipe à battre cette année-là, Michael l’était. Il avait construit une équipe autour de lui.

Mais ce n’est pas parce que Schumacher importait que JV l’aimait.

«Comme à l’école, il y a toujours quelqu’un avec qui tu ne t’entendras jamais», dit-il.

«C’était un combat entre loups, il était le loup le plus fort à battre.»

La saison dernière, le record de Schumacher pour le plus grand nombre de titres mondiaux a été égalé par Lewis Hamilton, qui avait auparavant égalé et battu son record du plus grand nombre de victoires en course.

À la poursuite d’un huitième record cette saison, la question séculaire de savoir qui est le meilleur a été posée à Villeneuve.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’Hamilton, de Schumacher ou du triple Champion du Monde Ayrton Senna, il a répondu: «Je ne sais pas.

«Michael et Ayrton ont gagné avec des voitures qu’ils n’avaient pas à gagner, dans des situations compliquées, sans le soutien de l’équipe.

«Lewis, en revanche, a toujours dominé avec les meilleurs moyens et avec un soutien interne. Nous devrions le voir sans ces deux conditions.

