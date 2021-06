Villeneuve : Une grosse erreur d’Hamilton à Bakou

in

Qu’on le veuille ou non, Jacques Villeneuve est un bon expert de la Formule 1, si bien sûr, vous acceptez des opinions non cultivées par l’influence et l’intérêt personnel ou le politiquement correct, le champion du monde 1997 a prédit qu’il y aurait des erreurs morses de Lewis Hamilton comme pression monte en puissance.

Après Imola, quand la superstar Mercedes s’est trompée et a failli échouer à Tosa pendant la course. Il a réussi à sortir de la situation difficile et à récupérer, avec une bonne dose de chance, pour terminer deuxième.

Villeneuve a déclaré à l’époque : « Lewis a rarement eu à pousser à la limite dans le passé, mais cette année, c’est différent. Vous pouvez voir que dans les erreurs qu’il a commises, il voulait traverser le peloton trop vite et a eu beaucoup de chance avec le drapeau rouge.

« Il y aura plus de ce type d’erreurs », avait alors prédit le Canadien.

Avance rapide jusqu’à Bakou dimanche, la dernière erreur d’Hamilton, alors en lice pour un podium sinon une victoire au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, le prouve.

S’adressant à . après la course à Bakou, Villeneuve a déclaré : « Si vous regardez Lewis : Imola – chanceux, il n’aurait pas dû être dans les points, il aurait dû être à l’arrière. Mais il récupère, termine deuxième car il y a un drapeau rouge au bon moment. Mais il a fait une énorme erreur.

Notamment, immédiatement après la course, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a refusé d’accepter que Hamilton puisse faire une erreur, sans mentionner le mot une seule fois lors de la discussion sur l’accident de son pilote vedette.

Villeneuve poursuit : « Alors [in Baku], Ce fut une grosse erreur. Même si quoi et quoi que ce soit, c’est une énorme erreur. Et à Monaco, il n’y était pas, il était aussi loin derrière son coéquipier.

Ce week-end, Bottas était pratiquement anonyme, jamais en lice pour un top dix, inexplicable d’un pilote qui a remporté l’édition 2019 de la même course.

« Bottas n’y est pas du tout, observe Villeneuve. « A Imola, il courait à l’arrière, ici il courait à l’arrière. Même si Perez a connu un début de saison difficile, il est généralement mieux loti que Bottas. C’est donc normal et c’est bien que Red Bull soit en tête du championnat.

En effet, la victoire de Sergio Perez a marqué la première fois que Red Bull a des pilotes solides capables de fournir des résultats, ce qui leur est refusé depuis que Daniel Ricciardo a quitté l’équipe. C’était un véritable effort d’équipe avec Max Verstappen soutenu par Perez à la perfection.

Puis, lorsque Verstappen a été mis à l’écart par l’éclatement d’un pneu, Perez a pu prendre le relais et remporter la victoire. Un tournant pour les bleus puisqu’ils ont deux chargeurs dans la coque.

En revanche, Bottas a été un excellent ailier d’Hamilton depuis qu’il a rejoint l’équipe mais, le week-end dernier, il est devenu AWOL et conduit comme un homme qui sent (ou sait ?) qu’il ne sera pas chez Mercedes l’année prochaine. Et le langage corporel le suinte aussi.

Bien qu’un doublé leur ait été refusé, il est clair, en se dirigeant ensuite vers la France, que Red Bull dirige ce championnat et que Mercedes poursuit vraiment pour la première fois de l’ère hybride. Pas de loup qui pleure.

Villeneuve poursuit : «[Red Bull] le mérite parce que, si vous le regardez, les seules erreurs que Max a commises cette année sont de courir loin à Bahreïn, de terminer deuxième au lieu de premier, et de courir loin au Portugal et de perdre un point pour ne pas avoir obtenu le meilleur tour. C’est ça.”

À trois tours de la fin de la course, avec Verstappen au centre médical et sûr de ne pas marquer de points, l’autre option de Hamilton était de se ranger derrière Perez, et si tout le reste échoue, il serait sur le podium et rentrerait chez lui avec une douzaine ou donc les points mènent.

Au lieu de cela, ce pas de score dimanche pour les deux prétendants signifie que, en termes de course au titre, l’Azerbaïdjan était un caoutchouc mort. Max mène toujours Lewis de quatre points, comme il l’a fait après Monaco. Cependant, avec Perez faisant les affaires, Red Bull a maintenant 26 points d’avance sur Mercedes. À partir d’un seul point avant Bakou.

Les marges ont été si serrées dans cette lutte pour le titre, le Lewis vs Max sera décidé par le pilote qui commet le moins d’erreurs. Et, comme l’avait prédit Jacques, il y en aura plus.