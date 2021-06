Villes britanniques avec la plupart des domaines non réclamés – à quel point êtes-vous proche d’hériter d’une fortune ? | Royaume-Uni | Nouvelles

La société de généalogie d’homologation, Anglia Research, plus connue sous le nom de « chasseurs d’héritiers », a produit un index des villes et arrondissements du Royaume-Uni où la plupart des personnes sont décédées intestat – et où aucun héritier légitime n’a été trouvé.

En utilisant la liste officielle Bona Vacantia du gouvernement (latin pour les biens vacants ou non réclamés), Anglia Research a découvert que Birmingham possédait un nombre impressionnant de 187 domaines non réclamés, soit plus de 50 de plus que Camden qui occupait la deuxième place.

Chaque domaine pouvant valoir des milliers de dollars, certains résidents de Birmingham pourraient être amenés à hériter d’une somme d’argent substantielle d’un membre de la famille auquel ils ne savaient pas qu’ils étaient liés.

Les trois principaux emplacements – Birmingham, Camden et Leeds – restent inchangés par rapport au dernier trimestre, mais Lambeth, qui s’est classé quatrième au dernier trimestre, est tombé au treizième après que le nombre de domaines non réclamés dans l’arrondissement est tombé à 54.

Près de la moitié des quinze premiers emplacements se trouvent à Londres, Paddington et Southall faisant leur première apparition dans l’indice, avec respectivement 51 et 54 domaines non réclamés. Alors que les 54 domaines non réclamés de Sheffield ont valu à la ville sa première apparition sur l’index.

Commentant le Unclaimed Estates Index, Philip Turvey, directeur exécutif d’Anglia Research, a déclaré : « Avec les restrictions COVID-19 prolongées jusqu’au 19 juillet, il semble que la pandémie va gronder plus longtemps que quiconque d’entre nous le souhaite. Dans cet esprit, j’exhorte tous ceux qui vivent dans l’une des régions répertoriées dans notre index à enquêter sur leur arbre généalogique, à consulter la liste officielle de Bona Vacantia et à voir s’ils sont le bénéficiaire légitime de l’un des milliers de domaines non réclamés.

«Ils pourraient être assis sans le savoir sur une mine d’or qui pourrait complètement transformer leur vie. De même, ne rejetez pas immédiatement un appel téléphonique ou n’ignorez pas une lettre d’un généalogiste d’homologation, ils pourraient être l’homme intermédiaire entre vous et l’occasion de dire adieu à vos préoccupations financières.

Top places pour les états non revendiqués

1 Birmingham – 187

2 Camden – 131

3 Leeds – 122

4 Bradford – 76

5 Lewisham – 71

6 Nottingham – 69

7 Leicester – 69

8 Southampton – 62

9 Croydon – 58

10 Forgeron – 57

11 Southall – 54

12 Sheffield – 54

13 Lambert – 54

14 Bristol – 52

15 Paddington – 41