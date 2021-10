Villes et États offrant jusqu’à 12 000 $

Dans les années qui ont précédé la pandémie de coronavirus de 2020, le concept d’un revenu de base universel était considéré comme le genre d’idée politique progressiste qui ne serait jamais intégrée au courant dominant. Il est certainement frappant, cependant, de voir à quel point la pandémie a semblé soudainement faire de l’impensable une partie familière de la vie. Des choses comme les mandats de masque facial, les contrôles de relance, les blocages, un large arrêt des voyages – et l’idée que les gens obtiendraient un contrôle régulier du gouvernement, juste parce que.

Depuis juillet par exemple ? Le gouvernement fédéral a mis en place une sorte de revenu de base universel « allégé », via les paiements de crédit d’impôt pour enfants. C’est léger, dans le sens où les contrôles sont temporaires. Le sixième et dernier versement interviendra en décembre. Plus tôt ce mois-ci, le quatrième lot de ces paiements a transféré environ 15 milliards de dollars des coffres du gouvernement fédéral directement aux ménages américains avec enfants éligibles. Les paiements apparaissaient automatiquement dans les comptes bancaires et les boîtes aux lettres, d’une manière qui correspond exactement à la façon dont fonctionnent les paiements UBI.

Expérience de revenu de base universel

Source de l’image : Andy Dean/Adobe

Il n’est pas étonnant qu’aussi populaires que soient les paiements du crédit d’impôt pour enfants, les villes et les États des États-Unis s’apprêtent maintenant à adopter des programmes similaires qui se rapprochent davantage de l’idée de l’UBI.

Los Angeles, par exemple, lance la plus grande expérience jamais réalisée dans ce sens dans le pays. Le conseil municipal a approuvé mardi le programme de 40 millions de dollars de revenu de base garanti: Los Angeles Economic Assistance Pilot (BIG LEAP). Il donnera à environ 3 000 familles vivant actuellement dans la pauvreté 1 000 $ par mois pendant 12 mois. Sans aucune condition quant à la manière dont les destinataires peuvent dépenser l’argent.

Les conditions d’éligibilité incluent une règle selon laquelle les candidats doivent résider à Los Angeles. Ils doivent également avoir au moins 18 ans et avoir un revenu égal ou inférieur au seuil de pauvreté fédéral. « La ville de Los Angeles a créé le plus grand pilote de revenu garanti en Amérique, menant la nation dans des initiatives audacieuses visant à lutter contre la pauvreté », lit-on sur le site Web du programme. Il ajoute que les candidatures commenceront le 29 octobre à 8 heures du matin et se termineront le 7 novembre.

Los Angeles lance le plus grand projet pilote de revenu de base universel aux États-Unis. Le programme versera 1 000 $ par mois à 3 000 familles. https://t.co/VeypiDNPqR – Finance Insider (@FinanceInsider) 27 octobre 2021

Où d’autre cela se passe-t-il

Voici, en attendant, d’autres endroits aux États-Unis qui expérimentent également ce concept :

Le conseil municipal de Chicago était sur le point de voter dès mercredi sur un plan UBI qui donnerait 500 $ par mois à 5 000 ménages. L’État de Californie a envoyé des chèques Golden State Stimulus II de 600 $ aux ménages éligibles. Les bénéficiaires doivent gagner entre 30 000 $ et 75 000 $ pour obtenir les chèques, et les ménages avec enfants peuvent obtenir 500 $ supplémentaires. La ville d’Ann Arbor, dans le Michigan, évalue comment dépenser plus de 24 millions de dollars en fonds de relance. Une option à l’étude est un programme de chèques de relance offrant à certaines familles des paiements de 500 $ pour les trois prochaines années. En septembre, les membres du conseil municipal de Pittsburgh ont signalé leur soutien à un programme similaire. Là-bas, 200 résidents à faible revenu obtiendraient un paiement mensuel de 500 $ pendant deux ans. Ce qui équivaudrait à 12 000 $ à la fin du programme pour chaque bénéficiaire.