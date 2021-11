Villoro inclut Maradona, Messi et Iribar dans son onze idéal d’écrivains

10/11/2021 à 21:56 CET

L’écrivain mexicain Juan Villoro inclus les footballeurs Diego Armando Maradona, Lionel Messi et José Ángel Iribar dans ses onze premiers écrivains lors d’une conférence à San Mamés à l’occasion du festival « Thinking, Letras y Fútbol » promu par la Fondation Athletic.

Villoro, qui a glosé le légendaire gardien international de l’Athletic en sa présence, a fait son onze littéraire en reprenant le gant que lui avait lancé l’ancien footballeur international argentin Juan Pablo Sorín, qui lui a demandé « une piste de ses écrivains préférés ou préférés et un milieu de terrain qui le soutient ».

Villoro ne s’est pas arrêté là et a lancé un onze qui a commencé par, « bien sûr, le Txopo jouant Txopo ». De Iribar a rappelé une phrase que le légendaire gardien international espagnol Andoni Zubizarreta a dit à son sujet : « Il n’a jamais été un meilleur gardien que celui que j’ai entendu à la radio ».

« Jamais personne mieux qu’Iribar imaginé par Zubizarreta », a résumé Villoro, qui a poursuivi avec son onze en ajoutant « León Tolstoï et Fiódor Dostoevski, comme centraux », et « Italo Calvino et Gabriel García Márquez comme voies ».

Déjà au milieu de terrain, « une moitié du terrain argentin avec Jorge Luis Borges accompagné de Diego Armando Maradona et Leo Messi ». Bien qu’il se soit demandé si Maradona et Messi étaient « trop ​​vertueux pour se compléter ».

Après cette surprenante appréciation, Villoro a choisi deux Brésiliens pour jouer à l’extrême, « Garrrincha, l’ange aux pieds tordus, et le gaucher Rivelinho ». De Rivelinho a rappelé sa défense du talent particulier des gauchers et qu’à son époque il avait demandé à Pelé : « Qu’aurais-tu aimé être gaucher ? »

Et pour l’attaque, bien qu’il ait reconnu la tentation de choisir son « compatriote Hugo Sánchez », il a finalement opté pour « Ramón Gómez de la Serna, en raison de sa capacité à résumer le monde en une phrase, dans une greguería ».

Un autre écrivain et journaliste, le Catalan Marcel Beltrán, qui a partagé une conférence avec Villoro et Galder Reguera, également écrivain et « alma mater » du festival, a ajouté à ces onze « trois associations, qui formeraient Javier Marías et Eric Cantona, Manuel Vázquez Montalbán au centre du terrain avec Messi au-dessus et Maradona et Villoro lui-même ».

À cet égard, Beltrán a regretté la « dette impayée » qui ne peut plus être recouvrée du fait « d’avoir Vázquez Montalban écrivant chaque semaine sur Messi ».

Sorín, dans une interview qui a dû être enregistrée car « à la dernière minute, il ne pouvait pas voyager » de Montevideo à Bilbao, a encadré sa passion pour les lettres car « la littérature a marqué la carte postale (dans la chambre) où il a dormi ».

Le joueur de Buenos Aires a déclaré qu’il était « un grand défenseur du football féminin jusqu’à ce qu’on l’appelle simplement football parce qu’il y a ceux qui veulent imposer le genre alors que le football n’a pas de genre ».

Sorin Il a révélé qu’il était un « ami » et qu’il avait collaboré à l’occasion avec des écrivains de l’entité Juan Gelman, Roberto ‘el Negro’ Fontanarrosa et Eduardo Galeano.

Villoro a souligné que l’Athletic, « un club unique », a un festival « unique » tel que « Thinking Football », qui a fusionné au cours des deux dernières éditions avec « Letras y Fútbol », une autre initiative culturelle promue par la Fondation Athletic, forcée par la pandémie.