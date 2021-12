VIM ouvre la voie à une nouvelle perspective dans sa dernière campagne « Nazariya Badlo, Dekho Bartano Se Aage »

La campagne vise à souligner que les soins et les tâches ménagères ne sont qu’une partie de la vie d’une femme et non ses seules responsabilités.

La marque de lave-vaisselle VIM a lancé sa dernière campagne pour encourager la société à voir les femmes au-delà des rôles archaïques. Intitulée « Nazariya Badlo, Dekho Bartano Se Aage », la campagne vise à souligner à quel point les soins et les tâches ménagères ne sont qu’une partie de la vie d’une femme et non ses seules responsabilités.

La marque est inspirée par les femmes qui réussissent autour de nous qui excellent dans tout ce qu’elles font, en tant que femmes au foyer et décideurs, a déclaré Prabha Narasimhan, directrice exécutive et vice-présidente, Soins à domicile, Hindustan Unilever, Asie du Sud. « Les femmes sont déjà bien plus que des corvées, mais elles sont parfois limitées par la définition de la société selon laquelle les corvées sont la responsabilité principale d’une femme. Si nous les débarrassons de ces stéréotypes sociétaux et du stress qu’ils causent, ils peuvent et seront tellement plus. Chez Vim, ce sera précisément notre effort avec ‘Nazariya Badlo, Dekho Bartano Se Aage’ », a-t-elle ajouté.

Exécutée par Lowe Lintas, la publicité télévisée (TVC) est l’histoire d’un éventuel arrangement matrimonial, où le « gars indépendant » sous l’hypothèse implicite que c’est le travail de la femme de cuisiner et de nettoyer, essaie d’impressionner la jeune fille en proposant de ‘ aide-la à cuisiner. La jeune fille lui propose immédiatement de « l’aider » avec la vaisselle, le poussant doucement à être également indépendant dans les tâches ménagères, car elle pourrait être en retard au travail. Le choc initial du garçon et son éventuel changement de perspective font comprendre le message de campagne de « Nazariya Badlo, Dekho Bartano Se Aage ». La fille dans l’annonce n’est pas seulement « plus que ses corvées », mais aussi une actrice de changement qui appelle à un partenariat égal.

Hindustan Unilever Limited (HUL) est l’une des plus grandes entreprises indiennes de biens de consommation à rotation rapide (FMCG) avec un héritage de plus de 85 ans en Inde. VIM fait partie du portefeuille de marques de HUL.

