Vimeo ajoute la prise en charge de Dolby Vision HDR sur les appareils Apple

Vendredi, la plate-forme vidéo Vimeo a annoncé un partenariat avec Dolby pour offrir l’hébergement, le partage et la lecture de vidéos créées en Dolby Vision sur les appareils Apple.

Dolby Vision sur Vimeo

Actuellement, le seul appareil Apple qui prend en charge l’enregistrement de vidéos en Dolby Vision est l’iPhone 12. Mais certains autres appareils peuvent visionner ces vidéos HDR, notamment iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro 2e génération et versions ultérieures sur iOS 14, Apple TV 4K sur tvOS 14 connecté vers un téléviseur Dolby Vision et Mac sur macOS Big Sur ou version ultérieure.

Anjali Sud, PDG de Vimeo :