Vin Diesel a eu un rôle très spécial lors du mariage de Meadow Walker

Vin Diesel s’est assuré de se présenter pour la fille de son ami décédé, Meadow Walker, lors de l’un des jours les plus importants de sa vie. Diesel a joué aux côtés de la mère de Meadow, Paul Walker, dans le film de franchise populaire Fast & Furious. Meadow, un mannequin de 22 ans, a annoncé vendredi 22 octobre qu’elle et Louis Thornton-Allan se sont mariés. « Étions mariés!!!! » elle a écrit via Instagram à côté d’une vidéo de compilation des noces.

Paul est décédé en novembre 2013 à l’âge de 40 ans. Meadow, qu’il partage avec son ex-petite amie Rebecca Soteros, avait 15 ans au moment de sa mort.

Meadow, 22 ans, mannequin, a annoncé qu’elle et Louis Thornton-Allan se mariaient officiellement. leur union intervient deux mois seulement après l’annonce de leurs fiançailles. « Étions mariés!!!! » Meadow a écrit via Instagram tout en partageant une compilation de photos et de vidéos du mariage.

Une source a déclaré à Us Weekly que Diesel avait accompagné Meadow dans l’allée pendant la cérémonie. Walker et Diesel étaient des amis proches. Diesel est resté un ami proche de la famille et une figure paternelle pour Meadow.

Meadow a initialement déclenché des rumeurs de fiançailles en août de cet été lorsqu’elle a montré une énorme bague en diamant sur son annulaire gauche dans une vidéo Instagram. Par la suite, elle s’est photographiée avec Thornton-Allan portant ce qui ressemblait à des alliances assorties. « Bes friend », a-t-elle légendé la photo le 11 octobre. En juillet 2021, le couple a officialisé son amour.

Paul a joué Brian O’Conner dans les films Fast & Furious. Sa dernière apparition dans la franchise de films était en 2015 Furious 7. Diesel a joué le rôle du meilleur ami de Brian, Dominic Toretto.

Meadow est reconnaissant pour le soutien de Diesel. Une source a déclaré à Us Weekly : « Elle compte Vin et ses enfants comme une famille et leur parlera les jours où elle a du mal, et elle les soutient aussi. » La source a parlé à la publication de la relation entre Meadow et Diesel en juin. Meadow était heureuse que Diesel l’accompagne dans l’allée, elle aurait cru que son père « baissait les yeux et la protégeait du ciel ».