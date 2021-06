Vin Diesel a offert quelques nouveaux détails sur sa querelle avec The Rock ⋆ .

22 juin 2021 / Publié par : Mieka

Ne t’inquiète pas, vin Dieseln’est pas si haut sur ses propres vapeurs qu’il est suffisamment trompé pour se comparer à Federico Fellini en ce qui concerne ses méthodes pour tirer des performances exquisement réalisées de ses co-stars de Fast And Furious. En fait, tout en nous mettant à jour sur sa querelle avec sa co-star Le Rocher, Vin a explicitement déclaré que ses méthodes ne sont “pas felliniennes”, mais qu’il “ferait n’importe quoi [he’d] avoir à faire pour obtenir des performances dans quoi que ce soit [he’s] produire. » Si vous voulez appeler cela un « bonbon », comme l’a fait The Rock, c’est votre prérogative. Mais sachez ceci – il y a une méthode à la folie.

Dans une nouvelle interview avec le magazine Men’s Health, Vin a parlé un peu de la querelle qui est devenue publique en 2016 après le tournage de Fast8, The Fate of the Furious, lorsque The Rock a déclaré que “certains” de ses costars masculins se comportaient comme ” debout hommes et vrais professionnels », mais a appelé « ceux qui ne le font pas », « merde de poulet » « ânes de bonbons » et a invité les gens à deviner dans quelles scènes son « sang bouillonne légitimement ». Les gens ont correctement deviné qu’il ne parlait pas de Dame Hélène Mirren. TMZ a confirmé plus tard que Vin était le bonbon en question. Et nous voici, cinq ans plus tard, à apprendre qu’il n’y a pas de limites aux efforts que Vin ira au nom de son métier.

Un ancien membre de la famille qui n’apparaît pas dans F9 est Dwayne “the Rock” Johnson, qui est apparu pour la première fois sous le nom de Luke Hobbs dans Fast Five (2011). C’est une histoire un peu désordonnée, avec de vagues histoires de discorde sur le plateau et Johnson appelant des costars masculins anonymes « culs de bonbons ». En fin de compte, toutes les parties l’ont attribué à des querelles de famille. “C’était un personnage difficile à incarner, le personnage de Hobbs”, dit Diesel. «Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle devait être. En tant que producteur de dire, d’accord, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous allons forcer ce monde cinématographique, les membres du public, à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne connaissent pas – Hobbs vous frappe comme une tonne de briques. C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver et parfois, à ce moment-là, je pouvais donner beaucoup d’amour dur. Pas feliniesque, mais je ferais tout ce que j’aurais à faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis.

Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, je suis juste un idiot qui a vu tous les films de Fast à ce jour, mais Fellini était-il connu pour donner “un amour dur?” Je pensais que Felliniesque ressemblait plus à une merde de clown bizarre. Mais visiblement, je me trompe. Il faut un vrai visionnaire comme Vin pour regarder un morceau d’argile comme The Rock et voir le morceau d’argile qui est «le personnage Hobbes» caché à l’intérieur. Difficile de croire que The Rock n’a pas pris sa propre transformation d’un lutteur qui vous frappe comme une tonne de briques à un faux agent du FBI qui vous frappe comme une tonne de briques un peu plus au sérieux. S’il avait pris à cœur les suggestions de Vin, il aurait peut-être fait quelque chose de lui-même à Hollywood. Au lieu de cela, il a dû se résigner à une carrière d’humble fonctionnaire. Pendant ce temps, même s’il n’est pas réalisateur, la vision artistique de Vin l’a consolidé comme l’un des plus grands auteurs du cinéma. Il y a une raison pour laquelle les gens décrivent toujours l’épave fumante d’un accident de voiture sur le bord de l’autoroute (ou vraiment, tout film avec moins de 50% sur RT) comme étant très «dieselesque».

