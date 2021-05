Alors que le Memorial Day est destiné à honorer tous ceux qui ont servi et qui sont tombés dans l’exercice de leurs fonctions envers notre pays, c’est aussi un moment à passer en famille et à réfléchir ensemble. Il semble que Vin Diesel fasse exactement cela avec ce qui semble être un retour en arrière de lui et de son fils Vincent Sinclair, maintenant âgé de 10 ans.