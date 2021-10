Vin Diesel accompagne la fille de Paul Walker, Meadow, dans l’allée au mariage

La fille de Paul Walker s’est mariée lors d’une cérémonie au bord de la plage (Photo: Instagram/@meadowwalker)

La fille modèle de Paul Walker, Meadow, a confirmé son mariage avec l’acteur Louis Thornton-Allan, avec l’aide de Vin Diesel, l’ami de son défunt père.

Meadow Walker, 22 ans, s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle passionnante avec les fans vendredi.

Elle a partagé une superbe vidéo en noir et blanc dans son dernier post, avec la légende : « Nous sommes mariés !!!! »

Louis a commenté ci-dessous: ‘Oui, nous le sommes !!!’ après avoir posté le clip de la magnifique cérémonie qui semblait se dérouler au bord de l’océan.

Les amis et les fans de la star ont rapidement profité des commentaires pour la féliciter pour cette mise à jour passionnante.

Dans le clip attaché au message, on peut voir Meadow vêtue d’une robe Givenchy à dos nu absolument magnifique, complétée par un voile blanc.

Ailleurs, Vin Diesel est apparu dans la douce vidéo, avec les demoiselles d’honneur de Meadow et d’autres amis et famille.

Une source a dit à E! News qu’elle avait été emmenée dans l’allée par Vin qui est aussi son parrain.

Son père bien-aimé, la star de Fast and Furious, Paul, est décédé dans un accident de voiture en 2013 alors que sa fille n’avait que 15 ans.

Selon Vogue, le duo s’est marié lors d’une cérémonie luxueuse en République dominicaine – mais leurs plans ont été quelque peu impactés par Covid.

Meadow a déclaré au point de vente: «La pandémie a eu un impact sur nos plans, la famille de Louis n’a pas pu y assister. De nombreux amis proches que nous considérons comme des membres de la famille n’ont également pas pu y assister en raison de restrictions de voyage.

Cela est venu après qu’ils aient déjà partagé une photo d’alliances sur leurs doigts plus tôt ce mois-ci, que Meadow a légendé: « Meilleur ami ».

Louis a commenté son message précédent : « Pour toujours », avec un cœur violet et un globe emoji.

Le couple a annoncé ses fiançailles il y a quelques mois à peine après que Meadow a montré sa bague dans une vidéo publiée en août.

Meadow et Louis ont rendu public leur romance peu de temps avant la jolie mise à jour.

