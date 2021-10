Vin Diesel accompagne la fille de Paul Walker, Meadow, dans l’allée lors de son mariage somptueux – Internet n’est que cœurs et larmes

Le mariage de l’un des plus grands noms de l’industrie cinématographique américaine était une affaire à petite échelle car seule une poignée de parents et d’amis proches peuvent être vus sur la vidéo. (Crédit : Meadow Walker_Instagram)

La fille de Paul Walker, Meadow Walker, a récemment noué le lien avec l’acteur Louis Thornton-Allan et la vue de Vin Diesel marchant Meadow dans l’allée a laissé les fans de la franchise Fast and Furious émus. Walker, qui était l’un des piliers les plus solides de la franchise Fast and Furious, était malheureusement décédé dans un accident de voiture à l’âge de 40 ans, laissant ses fans et ses proches anéantis. Mis à part les deux ancres les plus fortes du film, Diesel et Walker étaient connus pour être les meilleurs amis et partageaient leur espace professionnel et personnel. Diesel a reproduit la même chose lors du mariage de la fille de Walker comme il a fait ce que Walker aurait fait à l’occasion.

Meadow a posté une petite vidéo de son petit mariage sur son compte Instagram dans laquelle on peut voir Diesel marcher avec elle enfilant un costume gris. Le mariage de l’un des plus grands noms de l’industrie cinématographique américaine était une affaire à petite échelle car seule une poignée de parents et d’amis proches peuvent être vus sur la vidéo. De la voiture ouverte classique qui a conduit la mariée au lieu du mariage à la destination au bord de la plage pour le mariage, tout semble rêveur et surréaliste dans la petite vidéo partagée par Walker.

En regardant la vidéo, des milliers de fans de Vin Diesel et Paul Walker sont devenus émus. Alors que peu ont apprécié les liens familiaux étroits entre les familles de Diesel et de Walker, les autres ont mentionné que la vidéo les avait laissés les yeux humides et émotifs. Meadow, qui à plusieurs reprises a qualifié Diesel de deuxième père, n’avait que 15 ans lorsque Walker est décédé dans un tragique accident de voiture. Depuis lors, Diesel a assumé le rôle de son père et est toujours présente lorsqu’elle a besoin de lui. Dans quelques interviews, Diesel a laissé entendre que Meadow Walker trouverait une place dans le prochain film de la franchise Fast and Furious Diesel sans divulguer aucun détail sur son rôle dans le film a déclaré que rien ne pouvait être exclu en ce qui concerne le Fast et la franchise Furieux.

