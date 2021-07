Vin Diesel And The Rock: Une Histoire De Leur Boeuf Rapide Et Furieux

Il y a un plan dans les dernières minutes de Fast and Furious 6 où la dynamique de Dominic Toretto (Vin Diesel) et Luke Hobbs (Dwayne Johnson) passe à contrecœur d’un flic international pourchassant un criminel obsédé par la Dodge Charger et familial à un peu un partenariat lâche fondé sur le respect. Les deux se tiennent côte à côte, regardant dans la direction générale de l’autre, mais sans établir de contact visuel, créant une perspective déroutante qui vous laisse vous demander ce qui se passe là-bas.

On peut dire quelque chose de similaire à propos de la querelle réelle entre The Rock et Vin Diesel qui a été rendue publique lors de la réalisation de The Fate of the Furious et n’a semblé se calmer que des années plus tard. Pourtant, nous voici encore en train de discuter de l’un des chapitres les plus étranges de l’histoire des films Fast and Furious, et qui s’est également déroulé dans des messages codés, des tweets, des publications Instagram et même dans des publications du monde entier.

Voici une ventilation rapide et furieuse du bœuf chauffé et de longue date partagé par M. “Quarter Mile at a Time” et la “Franchise Viagra”.