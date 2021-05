Vin Diesel célèbre le retour de ‘Fast & Furious 9’ – The News of Chihuahua – Between the lines

Peu de films demandent autant à être vus dans une salle de cinéma que ceux de la saga «Fast & Furious». Le neuvième volet aspire à devenir l’un des événements cinématographiques de la saison estivale.

Le 2 juillet sera celui où le blockbuster invitera le retour massif du public dans les salles. Et pour fêter ça, personne de mieux que Vin Diesel, qui a sorti une vidéo invitant les téléspectateurs à revenir au cinéma et le fait dans un espagnol prudent.

Sans aucun doute, l’acteur est conscient du retentissement international de la franchise et n’a pas hésité à oser parler dans la langue de Cervantes pour inviter tout le public hispanophone -le second

Il ne faut pas oublier la langue la plus parlée au monde – pour profiter à la fois de «Fast & Furious 9» et de l’expérience cinématographique elle-même.

«Depuis plus de 100 ans, il existe un lieu où l’on se réunit pour se divertir: le cinéma. Après avoir été séparés pendant si longtemps, il est temps de se remettre ensemble, de rire, d’applaudir », commence à raconter Diesel, ajoutant que le casting de« F9 »est plus que prêt à« faire jouir le public »à nouveau.

«Personne ne revient comme les films. A bientôt », poursuit-il dans un clip chargé de scènes d’action spectaculaires et pyrotechniques du nouvel opus de la saga.

Tout un geste du grand Dom Toretto, qui montre son engagement à la fois auprès du public et des exposants. Il n’y a pas de meilleur moyen que de réchauffer vos moteurs. “ Fast & Furious ” est l’une des sagas cinématographiques les plus réussies au monde, avec plus de 5000 millions de dollars amassés au box-office et que, justement, en cette 2021, c’est un anniversaire, puisque cela fait 20 ans depuis le lancement de la première livraison.

Avec Diesel, la famille Fast revient, avec le retour de Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris «Ludacris» Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et Sung Kang; en plus du retour de Justin Lin en tant que réalisateur. En outre, il y aura également Charlize Theron, Helen Mirren et l’incorporation de John Cena en tant que frère perdu de Dom et le redoutable méchant de ce neuvième opus.