Vin Diesel confirme qu’il fera partie de la saga ‘Avatar’ – The News of Chihuahua – Entre les lignes

L’acteur Vin Diesel fera partie de la franchise Avatar, a-t-il récemment confirmé dans une interview. Cependant, sa participation devrait attendre puisque les deuxième et troisième volets de la saga créée par le cinéaste James Cameron ont déjà fini de tourner.

Lors d’une interview avec MTV News, l’animateur Josh Horowitz a demandé à Diesel s’il ferait partie de la saga Avatar. “J’ai passé du temps avec lui (James Cameron) mais je n’ai encore rien filmé”, a déclaré le protagoniste de Fast and Furious.

“Alors Vin Diesel sera dans les suites d’Avatar ?”, a de nouveau demandé Horowitz. « J’aime James Cameron. J’adore James Cameron et j’adore la saga et je peux dire en toute sécurité que nous allons travailler ensemble”, a déclaré l’acteur.

La suite d’Avatar racontera l’histoire de la «famille Sully et de ce que l’on est capable de faire pour assurer la sécurité de ses proches. Jake et Neytiri ont une famille dans ce film, et ils sont obligés de quitter leur maison. Ils sortent et explorent les différentes régions de Pandora, ils passent même beaucoup de temps dans l’eau”, a expliqué le producteur du film, Jon Landau.