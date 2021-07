Vin Diesel a révélé que son père, qui était professeur de théâtre, avait souligné la nature unique de jouer le même personnage pendant 20 ans. Vin Diesel a déclaré que son père avait souligné comment le personnage allait évoluer et changer parce que la vie de Vin avait évolué et changé. Vin Diesel a poursuivi en disant qu’il n’était pas père il y a 20 ans lorsque tout a commencé, et maintenant l’un des thèmes majeurs du 9ème film est la paternité et la relation entre père et fils.