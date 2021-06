Vin Diesel de Fast and Furious se retirera-t-il de Dom après le 11e film? Voici ce qu’il a dit

in

Pour l’instant cependant, Dominic Toretto traîne toujours avec son équipe, qui comprend Letty Ortiz de Michelle Rodriguez, Roman Pearce de Tyrese Gibson, Tej Parker de Ludacris et Ramsey de Nathalie Emmanuel. Et ce ne sont pas les seuls visages familiers à revenir pour F9, car Dom retrouvera sa sœur, Mia de Jordan Brewster, ainsi que Han Lue de Sung Kang, qui, malgré les apparences contraires, n’est pas mort dans cet accident de voiture à Tokyo. Dérive. Cependant, de l’autre côté de la médaille, le prochain film Fast & Furious amène le frère séparé de Dom et Mia, Jakob de John Cena, qui s’est associé à Cipher de Charlize Theron pour faire de la vie de Dom un enfer.