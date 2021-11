Vin Diesel demande à Dwayne Johnson de rejoindre Fast & Furious 10

À l’époque, le point de vente a interrogé Dwayne sur les commentaires passés de Vin sur leur querelle très publique.

« Je pourrais donner beaucoup d’amour dur », a déclaré Vin précédemment. « Pas Felliniesque, mais je ferais tout ce que j’aurais à faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis. »

Interrogé sur les remarques de Vin, Dwayne a répondu: « J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde s’est moqué de ça. Et je vais en rester là. »

« Et que je leur ai souhaité bonne chance », a-t-il ajouté. « Je leur souhaite bonne chance sur Fast 9. Et je leur souhaite bonne chance sur Fast 10 et Fast 11 et le reste des films Fast & Furious qu’ils font qui seront sans moi. »

Trois mois plus tard, Dwayne a abordé à nouveau son drame et celui de Vin et la publication virale sur Instagram qui a d’abord ajouté de l’huile sur le feu.

Pour un rappel : en août 2016, Dwayne a publié un message énigmatique sur ses co-stars dans The Fate of the Furious. Bien qu’il n’ait nommé personne spécifiquement, il a félicité quelques membres de la distribution et a jeté de l’ombre sur d’autres.