Vin Diesel et sa fille ont chanté “Dear Theodosia” de Hamilton et je ne peux pas m’arrêter d’écouter

L’acteur Vin Diesel a eu une longue carrière sur grand écran, se donnant souvent des coups de pied et prenant des noms dans le processus. Il continue de diriger le casting de la franchise Fast and Furious, mais Diesel a également récemment mis sa touche musicale. Maintenant, il a partagé lui-même et sa fille couvrant “Dear Theodosia” de Hamilton et je ne peux pas arrêter d’écouter.