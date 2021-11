Vin Diesel fait appel à The Rock pour l’aider à conclure une franchise «rapide»

vin Diesel semble prêt à mettre ses différences avec Le Rocher à part – le tout au nom de mettre un nœud papillon sur son bébé … à savoir, couronner la franchise « Fast & Furious ».

L’acteur a envoyé un message ouvert à Dwayne sur IG, publiant une photo d’eux deux dans le personnage de l’un de leurs films ‘Fast’ et étendant une sorte de rameau d’olivier – invitant le DJ à revenir au numéro 10, que Vin considère comme crucial pour mettre cette chose au lit.

VD écrit : « Mon petit frère Dwayne… le moment est venu. Le monde attend la finale de Fast 10. Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne dans ma maison. Il n’y a pas de vacances qui passent par là. eux et vous n’envoyez pas de bons vœux… mais le moment est venu. L’héritage vous attend. »

Il ajoute: « Je vous ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Pablo. J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur jeûne dans la finale qui est de 10 ! Je dis cela par amour mais vous devez vous présenter, ne laissez pas la franchise inactive, vous avez un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par personne d’autre. J’espère que vous serez à la hauteur et accomplirez votre destin. «

C’est intéressant … Vin l’invite à nouveau, mais n’a même pas tagué The Rock ou quoi que ce soit, ce qui est étrange parce que le mec est très en ligne … et a tendance à répondre aux trucs en un éclair.

Dwayne ne semble pas avoir répondu pour l’instant – et peut-être qu’une partie de cela est en train d’être réglée dans les coulisses, hors de la vue du public – mais vous devez comprendre s’il accepte de le faire … il le fera de façon grandiose, comme presque tout ce qu’il fait sur les réseaux sociaux.

Bien sûr, rien ne garantit que Dwayne sera même prêt à signer – car, comme vous le savez probablement, ils avoir du boeuf … ce que nous pensions être fini et fini avec, mais a été rallumé plus tôt cette année avec de nouveaux commentaires de Vin – et Dwayne a répondu.

Vin a adressé la querelle à Men’s Health au cours de l’été, affirmant qu’il donnait à The Rock beaucoup « d’amour dur » lorsqu’il a commencé dans la franchise « Fast » … et DJ a déclaré à THR que cela l’avait fait « rire fort », tandis que continue à souhaiter Vin et co. bien sur le reste de la franchise.

Dwayne n’a pas joué dans un film lié à « Fast » depuis 2019, lorsqu’il a joué le rôle de l’agent Hobbs dans le spin-off « Hobbs & Shaw ». Avant cela, il était dans 4 films ‘Fast’ différents.

Si le dernier volet a effectivement besoin de Hobbs pour le terminer sur une note positive, comme le dit Vin ici … nous verrons si Dwayne oblige. Après tout, c’est un gars plutôt sympa. Que le passé soit le passé ???