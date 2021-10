Vin Diesel livre la fille de Paul Walker à l’autel de son mariage

Meadow Walker et son mari Louis Thornton-Allan

. – Préparez-vous à pleurer.

Meadow Walker, fille du regretté acteur Paul Walker, a épousé l’acteur Louis Thornton-Allan plus tôt ce mois-ci. La co-star de « Fast & Furious » de Walker, Vin Diesel, a livré la fille de son vieil ami à l’autel.

Le moment a été capturé dans une photo que Meadow a publiée sur Instagram.

Le couple s’est marié en République dominicaine et a parlé à Vogue de leur cérémonie.

« Nous n’aurions pas pu imaginer que ce soit plus parfait et personnel », a déclaré Walker. « Et honnêtement, c’était facile et direct. Louis et moi savions exactement ce que nous voulions depuis le début. C’était une célébration très intime. »

« Nous étions tous pieds nus, dansant dans le sable. Pour terminer la soirée, il y avait un magnifique feu d’artifice et nous avons allumé des lanternes dans le ciel nocturne pittoresque. »

Le père de Walker est décédé dans un accident de voiture dans le sud de la Californie en 2013 à l’âge de 40 ans. Il était sur le siège passager d’une Porsche Carrera GT 2005 – conduite par une autre équipe de course – qui s’est écrasée contre un lampadaire et a explosé.