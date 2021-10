Depuis la mort de Paul Walker dans un tragique accident de voiture en 2003, Vin Diesel est devenu le tuteur et parrain du modèle, donc depuis, Meadow a été élevé par l’acteur.

Meadow a dit oui à Thornton lors d’une cérémonie intime et privée au pied de la plage en République Dominicaine, pour l’occasion, la mariée portait un robe signée Givenchy avec un voile assorti et un bouquet de fleurs blanches. Elle a complété son look avec des bijoux Tiffany et compagnie.