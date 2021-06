Vin Diesel parle de sa dispute avec Dwayne “The Rock” Johnson

Vin Diesel explique sa rancune avec Dwayne “The Rock” Johnson 1:23

. – Vous vous souvenez de cette fameuse dispute entre Vin Diesel et Dwayne “The Rock” Johnson il y a quelques années ? C’était à cause de “l’amour dur”.

Selon Diesel, en tant que producteur de la franchise, il a dû adopter une position ferme envers Johnson, qui jouait Luke Hobbs.

“C’était un personnage difficile à incarner, Hobbs”, a déclaré Diesel à Men’s Health. « À l’époque, je me concentrais sur beaucoup d'”amour dur” pour aider à amener cette performance là où elle devait être. En tant que producteur, dites : « D’accord, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous allons forcer les membres du public dans ce monde du cinéma à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne connaissent pas… Hobbs vous le dira, ça frappe comme une tonne de briques.

Diesel a poursuivi en disant: “C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique.”

« Cela a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver et parfois à ce moment-là, cela pouvait être très difficile », a-t-il déclaré. “Il n’est pas Felliniesco, mais il ferait tout ce qu’il faut pour obtenir des performances dans tout ce qu’il produit.”

En 2016, Johnson a publié une photo sur son compte Instagram vérifié, qu’il a déjà supprimé, dans laquelle il a parlé du tournage de “The Fate of the Furious” et a écrit “Certains (co-stars masculins) se comportent comme des hommes intègres et vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas.

Cela a fait courir la rumeur qu’il faisait référence à Diesel.

Johnson a également publié un extrait du tournage sur Instagram et a écrit : « Ceux d’entre vous qui lisez ceci savent à quel point je crois en l’idée de TEAM EFFORT. Cela signifie respecter chaque personne, son temps et sa valeur lorsqu’elle entre dans mon plateau ou s’associe à notre société de production. Et comme dans toute équipe, qui est une famille, il y aura des conflits ».

“La famille va avoir des divergences d’opinion et des croyances fondamentales”, a poursuivi Johnson. “Pour moi, un conflit peut être une bonne chose lorsqu’il est suivi d’une excellente résolution.”

Johnson a parlé au magazine Rolling Stone en 2018 et a déclaré que “Vin et moi avons eu des discussions, y compris une confrontation majeure dans ma bande-annonce.”

“Et ce que j’en suis venu à comprendre, c’est que nous avons une différence fondamentale de philosophie sur la façon dont nous abordons le cinéma et la collaboration”, a-t-il déclaré. « Cela m’a pris un certain temps, mais je suis reconnaissant pour cette clarté. Travaillons à nouveau ensemble ou pas.

Johnson a joué dans le spin-off de 2019 “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” mais n’apparaît pas dans le nouveau film “F9” qui s’ouvre ce vendredi.

CNN a contacté les représentants de Johnson pour leur réaction aux commentaires de Diesel.