Vin Diesel révèle le rôle de sa fille dans le mariage de Meadow Walker

« Le même ange pour lequel vous m’avez aidé à me préparer de la plus belle des manières avec vos conseils fraternels est le même ange que précieux Meadow a demandé d’être sa demoiselle d’honneur », a-t-il ajouté. « Comment aurais-je pu le savoir sur le tournage de Fast 2008 … mais peut-être que vous l’avez fait d’une manière ou d’une autre. »

L’hommage accompagnait une photo de Meadow, 23 ans, dans sa robe de mariée alors qu’elle se tenait à côté de la fille de Vin de 13 ans, Hania Riley Sinclair.

Meadow a commenté le post de l’acteur, « Love love love you. Et ma sœur et ma famille. »

« Tellement génial, si joliment énoncé… Nous devons continuer à aimer nos anges et les protéger à tout prix ! » Tyrese Gibson ajoutée.

Meadow a également marqué le décès de son père le 30 novembre en écrivant : « Tu m’aimes et tu me manques sans fin… Aujourd’hui et tous les jours, je célèbre ta vie, ton amour. Et toi, mon meilleur ami. »