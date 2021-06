Vin Diesel révèle pourquoi il s’est battu avec Dwayne Johnson sur F&F

in

En ce sens, l’interprète qui assure que ces litiges ont pour origine l’énorme pression qui, en tant que producteur de la série, a exercé sur Johnson pour améliorer ses performances.

C’était un personnage difficile à incarner, le personnage de Hobbs. Mon approche à l’époque est que je lui ai demandé beaucoup d’aide pour amener cette performance là où nous devions aller », a expliqué l’acteur à Men’s Health. “En tant que producteur, j’ai dit:” D’accord, nous allons signer Dwayne Johnson, qui vient du catch, et nous allons l’emmener dans ce monde du cinéma, nous allons donner au public un nouveau personnage qu’il ne connaît pas ,'”, a-t-il brandi. Hobbs frappe fort, comme une tonne de briques. C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail. Il fallait y arriver, et parfois, à ce moment-là, je pouvais être très dur. Pas autant que Fellini, mais je ferais tout ce que j’ai à faire pour obtenir les performances que je veux dans n’importe quel film que je produis”, a-t-il déclaré.

Ses ennuis étaient derrière lui depuis longtemps, comme lors de la promo Fast & Furious 8, créée en 2017, ils se sont réconciliés publiquement.

De plus, le réalisateur Justin Lin a récemment annoncé que The Rock, qui joue dans le spin-off de Hobbs et Shaw face à Jason Statham, pourrait revenir à la série principale dans ses deux derniers versements.

Réalisé par Justin Lin et avec un casting composé de Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej), Jordana Brewster (Mia), Nathalie Emmanuel (Ramsey), Sung Kang (Han) et John Cena (Jakob), Fast & Furious 9 sortira en salles le 2 juillet.

Source : Excelsior