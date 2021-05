Vin Diesel révèle pourquoi les fans du premier film Fast and Furious apprécieront F9

Le mois dernier, il a été rapporté que Vincent Sinclair, le fils de Vin Diesel, jouera une version plus jeune de Dominic Toretto en F9. Le film aura donc des flashbacks sur l’enfance de Dom, Mia et Jakob, et la mention de Diesel de voir des membres de la famille que nous n’aurions jamais pensé voir me fait penser que ces flashbacks incluront également leurs parents, en particulier un moment tragique. Il a été révélé dans The Fast and the Furious que leur père était un coureur de stock car décédé en compétition, et si vous regardez de près l’aperçu du Super Bowl pour F9, il y a une photo de ce qui ressemble à une course de stock car. Il me semble que F9 montrera enfin comment le père de Dom, Mia et Jakob est mort deux décennies après avoir appris sa disparition.