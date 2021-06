Vin Diesel s’adresse à “Tough Love” avec le rock lors d’une querelle rapide et furieuse

Maintenant, nous savons que lorsque Dwayne Johnson a rejoint la franchise Fast and Furious, Vin Diesel, dans ses fonctions de producteur, a adopté une approche «d’amour difficile» en faisant en sorte que la superstar de la WWE incarne correctement Luke Hobbs, l’ancien agent de DDS qui a initialement essayé de appréhender Dominic Toretto et son équipage, mais a depuis travaillé avec eux pour combattre les forces du mal. L’approche de Diesel a parfois conduit à des désaccords entre lui et Johnson, mais en 2021, il semble que ces hommes soient en bons termes les uns avec les autres. La question est maintenant de savoir quand Dom et Hobbs se réuniront-ils?