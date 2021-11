Vin Diesel supplie Dwayne ‘The Rock’ Johnson de revenir pour ‘Fast & Furious 10’

Dwayne « The Rock » Johnson n’est pas apparu dans un film principal de Fast & Furious avec Vin Diesel depuis Le destin des furieux en salles en 2017, mais Diesel espère qu’ils se retrouveront enfin dans le prochain 10e film de la franchise. Luke Hobbs de Johnson a été présenté dans Fast Five (2011) et est récemment apparu dans le spin-off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019), qui n’incluait pas Diesel. Les deux stars ont eu une querelle de longue date qui remonte à 2016, mais Diesel est prêt à mettre cela derrière eux pour le bien des fans de Fast & Furious.

« Mon petit frère Dwayne… le moment est venu. Le monde attend la finale de Fast 10 », a écrit Diesel dimanche sur Instagram, à côté d’une photo de leurs personnages. « Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne dans ma maison. Il n’y a pas un jour férié qui passe sans qu’eux et vous n’envoyiez de bons vœux… mais le moment est venu. L’héritage attend. Je vous l’ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse à Pablo. J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur Jeûne dans la finale qui est de 10 ! Je dis cela par amour… mais vous devez vous présenter, ne quittez pas le franchise inactive, vous avez un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par personne d’autre. J’espère que vous serez à la hauteur de l’occasion et accomplirez votre destin. »

Fast 10 devrait être la première partie de la finale en deux parties de la franchise. Le 10e film devrait sortir en salles et sortira le 7 avril 2023. Le tournage devrait commencer en janvier et les deux films pourraient être refaits. retourner. « Attendez juste 10 », a récemment déclaré Diesel à Entertainment Weekly. « Disons simplement, le fait que vous sachiez que le studio dit que nous ne pouvons pas couvrir tout ce terrain qui doit être couvert dans un seul film, vous ne pouvez qu’imaginer ce qui va arriver. »

La querelle des deux stars de l’action est devenue publique en 2016 lorsque Johnson a qualifié ses co-stars masculins de Fast & Furious de « bonbons a—es » et de « non professionnels » dans une publication Instagram. Les fans ont supposé que l’ancien lutteur faisait une fouille à Diesel. À l’époque, une source avait déclaré à Entertainment Tonight que les deux s’étaient affrontés sur le plateau.

Récemment, Johnson a déclaré qu’il regrettait d’avoir partagé la publication. « Ce n’était pas mon meilleur jour, partager ça. Je n’aurais pas dû partager ça. Parce qu’en fin de compte, cela va à l’encontre de mon ADN », a-t-il récemment déclaré à Vanity Fair. « Je ne partage pas des choses comme ça. Et je m’occupe de ce genre de taureaux – loin du public. Ils n’ont pas besoin de le savoir. C’est pourquoi je dis que ce n’était pas mon meilleur jour. Je voulais dire ce que je dit. Bien sûr. Je pense ce que je dis quand je le dis. Mais l’exprimer publiquement n’était pas la bonne chose à faire.

Johnson a également rencontré Diesel après avoir publié le message, admettant que ce n’était pas ce qu’il appellerait une « réunion pacifique ». Au lieu de cela, c’était une réunion de « clarté », a-t-il déclaré. « Lui et moi avons eu une bonne conversation dans ma caravane, et c’est à partir de cette conversation qu’il est vraiment devenu clair que nous sommes deux extrémités distinctes du spectre. Et nous avons accepté de le laisser là », a-t-il déclaré.

Johnson joue dans le nouveau film Netflix Red Notice, qui sortira sur le streamer le 12 novembre. Il a également récemment filmé Black Adam, qui s’ouvre le 29 juillet 2022. Diesel a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans le neuvième film Fast & Furious, F9, qui a ouvert en juin.