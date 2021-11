Vin Diesel veut que Dwayne Johnson fasse le retour de Fast and Furious au milieu d’une querelle

Vin Diesel a appelé Dwayne Johnson à revenir dans Fast and Furious

Vin Diesel a appelé Dwayne Johnson à revenir dans la franchise Fast and Furious, mettant ainsi fin à leur tristement célèbre querelle.

La paire s’est notoirement brouillée en 2016 lors du tournage de Fate of the Furious, avec la légende de la WWE – qui jouait Luke Hobbs – qualifiant sa co-star de « bonbon au cul ».

Il a ensuite quitté la franchise d’action et n’est pas apparu dans le récent blockbuster F9 – jurant de ne jamais revenir.

Cependant, tout cela pourrait être sur le point de changer alors que la star de Dominic Toretto, Vin, l’a supplié de revenir au bercail pour Fast and Furious 10 sur Instagram.

« Mon petit frère Dwayne… le moment est venu », a-t-il commencé une longue légende à côté d’un cliché d’eux sur le plateau. « Le monde attend la finale de Fast 10.

« Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne dans ma maison. Il n’y a pas un jour férié qui passe sans qu’eux et vous n’envoyiez de bons vœux… mais le moment est venu. L’héritage vous attend.

— Je t’ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Pablo. J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur Rapide dans la finale qui est de 10 !

‘Je dis cela par amour… mais vous devez vous présenter, ne laissez pas la franchise inactive, vous avez un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par aucun autre.

‘J’espère que vous serez à la hauteur et accomplirez votre destin [sic].’

A toi, Dwayne…

Dwayne a appelé ses co-stars sur les réseaux sociaux (Photo: .)

Avant la sortie du Destin des furieux, Dwayne a semblé publiquement viser son ancienne co-star sur les réseaux sociaux, lorsqu’il a écrit: » Mes co-stars féminines sont toujours incroyables, et je les aime.

« Mes co-stars masculins sont cependant une autre histoire. »

Dans des commentaires qui auraient été dirigés contre Vin, il a ajouté: » Certains se conduisent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas.

« Ceux qui ne le sont pas sont trop gros pour faire quoi que ce soit à ce sujet de toute façon. Candy a**es.

« Quand vous regardez ce film en avril prochain et qu’il semble que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang bouillonne légitimement – ​​vous avez raison. »

Parlant du drame lors d’une récente conversation avec Vanity Fair, Dwayne a avoué ses regrets d’avoir rendu leur querelle si publique.

«Ce n’était pas mon meilleur jour, partager ça. Je n’aurais pas dû partager ça. Parce qu’en fin de compte, cela va à l’encontre de mon ADN », a-t-il admis.

«Je ne partage pas des choses comme ça. Et je m’occupe de ce genre de taureaux loin du public. Ils n’ont pas besoin de le savoir.

Cela pourrait-il déclencher un retour surprise pour Hobbs ?

