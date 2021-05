Viñales a peur dans le premier libre de Mugello

28/05/2021 à 11h04 CEST

L’Espagnol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) a donné le premier avertissement lors de la séance d’ouverture du Grand Prix d’Italie MotoGP sur le circuit du Mugello, signant le meilleur temps avec un peu plus de deux dixièmes de seconde sur les Français. Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21).

La paternité semble très bien convenir à Maverick Viñales, qui dans l’avant-dernier tour où il a bouclé la piste toscane a signé le meilleur temps de la première séance libre avec un record de 1: 46,593 pour devenir le plus rapide de la même.

Il n’a pas fallu longtemps aux meilleurs pilotes de la catégorie pour établir de bons records, avec la référence initiale d’un véritable spécialiste de cette piste, le pilote d’essai italien Ducati. Michele Pirro, qui a roulé en 1: 47,945, même si en quelques minutes il a été dépassé par les deux pilotes Yamaha, les Français Fabio Quartararo et espagnol Maverick Viñales.

Au cours de ces premières minutes, d’autres ont souffert plus que prévu, comme dans le cas des Espagnols Alex Rins (Suzuki GSX RR), qui est allé droit au gravier dans l’une des zones les plus difficiles de la piste du Mugello, le premier des deux virages d’Arrabbiata, bien qu’il ait pu contrôler la moto et continuer la séance sans problème.

Les records ont continué de baisser et même s’ils étaient rapides, ils n’étaient pas au niveau du palmarès, qui est détenu par les Espagnols depuis 2019. Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), avec un record de 1: 45.519.

Avant la mi-parcours de la session, le Marc Márquez a terminé dixième du tableau, dans le deuxième classement direct à titre provisoire – puis il est allé un peu plus en arrière -, et devant Maverick Viñales commandé avec un temps de 1: 47,130, plus de quatre dixièmes de seconde plus rapide que son poursuivant immédiat, son propre coéquipier . équipe, Quartararo.

Déjà dans la dernière ligne droite de la séance, la barrière des minutes et 47 secondes a été franchie, par la main de l’espagnol Alex Rins, qui a bouclé le tour de la piste italienne avec sa Suzuki en 1: 46,952, bien que derrière lui se trouvait Maverick Viñales, qui lors de son dernier tour a arrêté le chronomètre en 1: 46,593, avec le Français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) entre les deux Espagnols à 1: 46.802.

Le pilote Repsol Honda et huit fois champion du monde a progressivement chuté dans les feuilles de temps jusqu’à ce qu’il termine à la seizième place., juste devant son fidèle rival, l’Italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), ce qui n’était pas un bon résultat pour l’un ou l’autre.

Oui, une grande amélioration a été remarquée parmi les pilotes Suzuki, puisque les deux ÁLex Rins et Joan Mir ont pris les premières positions, respectivement troisième et quatrième, après Viñales et Zarco.

Sur le deuxième classement provisoire, des noms célèbres ont terminé non seulement comme ceux de Márc Márquez et Valentino Rossi, mais aussi Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ou sud-africaine Classeur Brad (KTM RC 16).