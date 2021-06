Viñales, du dernier au premier à Assen

26/06/2021 à 19:23 CEST

Il y a des gens qui plaisantent et, la vérité, ce n’est pas une blague. Il y a des gens qui le prennent comme s’il s’agissait d’un divertissement, d’un amusement ou, du moins, d’un amusement. Pourquoi ? Parce que rien (ou presque rien) n’a de sens dans la vie de Maverick Viñales, un impressionnant pilote de 26 ans, champion du monde Moto3 qui, dès son passage en MotoGP, a tout eu, tout, tout. , pour être le meilleur, le ‘antiMárquez’, le champion et jamais, jamais, en a été proche.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

C’est incompréhensible ce qui arrive à ce garçon. C’est tellement compliqué que même lui ne peut pas l’expliquer. De plus, quand il le dit, personne n’y croit. L’opinion la plus générale dans le ‘paddock’, excellemment expliquée récemment par un rapport publié par Nadia Tronchoni dans le journal ‘El País’, est que tout est mental, tout est de sa faute, son environnement, ses changements constants sans critères, tant au niveau un niveau technique, familial ou amical et même des conseillers, des managers et de l’environnement.

Viñales n’a jamais pu expliquer ce qui lui arrive. Ce n’est pas possible (et personne ne le croit) ce qu’il a dit hier lorsqu’il a dit que du dernier (plus de 24 secondes derrière le vainqueur, Marc Márquez) au Sachsenring, au premier, au « poleman », au favori , au plus rapide de la route sinueuse d’Assen (Hollande), la ‘cathédrale’ du motocyclisme, « la seule chose qui a changé, c’est qu’ici, à Assen, J’ai de l’adhérence et je peux faire ce que je veux avec le vélo et, en Allemagne, il n’y avait aucun moyen de le faire fonctionner et tout était un désastre. Et ça, le truc avec l’Allemagne, m’était déjà arrivé quatre fois auparavant, d’où ma colère, ma colère et mes déclarations & rdquor ;.

Personne, absolument personne, ne croit que ce n’est pas une question de mentalité, de prédisposition, d’attitude, d’entraînement mental, de ‘tarannà’, de caractère, comme disent les Catalans. Ce n’est pas possible que MVK a tout, tout, pour toujours être un vainqueur fixe, presque un champion, et ses finales de Coupe du monde sont 6e, 3e, 4e, 3, 4e et, maintenant, il est 6e du championnat, 56 points (plus de deux victoires) du leader, son coéquipier Fabio Quartararo, qui pilote sa propre Yamaha M1. Quand ils lui ont demandé hier s’il ne serait pas plus sage réfléchir À propos de son attitude et de son manque d’agressivité lorsqu’il critique une marque et une moto en tête du championnat du monde, Viñales, qui partira de la pole, a répondu : « Qu’est-ce que tu veux que je m’endorme en boxe et ne dise rien ? Je ne peux pas ajouter cinq ou six courses avec de mauvais résultats et ne rien dire. Même Dieu ne serait pas rapide s’il n’avait pas de prise et c’est ce qui m’arrive. Quand j’ai du grip je peux faire ce que je veux avec le vélo et je suis devant & rdquor ;.

La vérité est que le « Diablo », partenaire de boxe de Viñales, c’est-à-dire le garçon qui a remplacé Valentino Rossi dans l’équipe Yamaha et dont la présence, disaient-ils dans l’environnement « MVK », retenait le pilote catalan, ils lui ont demandé plusieurs Parfois s’il savait ce qui arrivait à Viñales et s’il trouvait des raisons à une telle irrégularité. Quartararo, qui commence déjà à être un vétéran, a déclaré qu’il n’avait regardé que les données de Viñales “pour savoir ce qu’il fait mieux que moi, où il est plus fort, pour apprendre et s’améliorer, mais je n’ai aucune idée de ses problèmes bien que, oui Parfois nous manquons d’adhérence mais parfois& rdquor ;. Quelqu’un le dit, Fabio Quartararo, qui a réalisé cinq podiums en huit grands prix et, sur ces cinq “box”, trois sont des victoires avec la moto “MVK”: Doha, Portugal et Italie.