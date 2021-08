Viñales embarquera sur l’Aprilia mardi à Misano

26/08/2021 à 13:11 CEST

Maverick Viñales pilotera l’Aprilia RS-GP pour la première fois le mardi 31 août prochain et tournera également le mercredi 1er septembre sur le circuit italien « Marco Simoncelli » à Misano Adriatico. La première du pilote de Roses avec sa nouvelle équipe, après le “divorce” avec Yamaha, est présentée en mode “test”, bien qu’il soit très probable que Viñales puisse terminer la saison en tant que pilote titulaire pour remplacer Lorenzo Savadori, le coéquipier actuel d’Aleix Espargaró. En fait, dans le paddock MotoGP, il est question des débuts de Maverick au Grand Prix d’Aragon, du 10 au 12 septembre à MotorLand.

« D’un point de vue technique, c’est toujours fascinant d’entendre les impressions d’un cycliste qui monte sur son vélo pour la première fois. Surtout quand il s’agit d’un champion comme Maverick, que nous sommes heureux d’accueillir au sein d’Aprilia Racing. Après le grand travail apporté sur la piste par le département course au cours des deux dernières années, nous avons ajouté une pièce de plus au chemin de croissance que nous nous engageons avec des résultats encourageants. En clair, la première approche implique une phase d’adaptation très pratique, en termes d’ergonomie et de préférences que l’on sait faire varier pour chaque pilote. Mais je suis sûr que le talent et la vitesse de Maverick émergeront immédiatement et j’ai hâte de commencer à travailler ensemble », a commenté le chef de projet de Noale, Romano Albesiano.