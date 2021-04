Viñales et la “ colère ” qui le fait quitter Twitter

20/04/2021 à 11h03 CEST

Maverick Viñales il a dit au revoir au Grand Prix du Portugal avec une énorme déception, qui dure encore pour lui. Et c’est que la polémique que lui et son chef d’équipe Esteban García ont menée aux dépens du MotoGP VAR s’est déplacée vers les réseaux sociaux et la Yamaha, très en colère, a fini par fermer son compte Twitter.

Tout a commencé lorsque le système électronique qui détermine les limites de piste est parti Maverick sans un tour rapide en Q2 qui lui aurait valu la première ligne de la grille. Au final, celui de Roses a dû partir de la quatrième ligne et a terminé onzième de la course.

Esteban García, assuré devant les caméras de DAZN que le système électronique n’avait pas été déclenché et que c’était un commissaire qui avait pris la décision. Le portail motorsport.com a fait écho à la nouvelle et a confirmé que la décision d’annuler le retour de Viñales était basée sur le système électronique, qui a détecté qu’il avait marché sur la zone verte.

Un commentateur radio a même dit que Maverick Il avait menacé Dorna, promoteur du Championnat du Monde, de quitter le championnat, ce que le pilote lui-même a démenti catégoriquement sur ses réseaux sociaux: «Inventer des choses, que vais-je me plaindre à Dorna si nous devons tous les remercier pour le grand championnat? ils font. Que vais-je prendre ma retraite? Hahahaha, je ne pars pas d’ici tant que je n’ai pas gagné. Et pas d’excuses, je dis la vérité à tout moment ”, a-t-il tweeté.

À partir de là, le débat avec ses partisans “ s’est enflammé ” à tel point que Viñales fermé son compte, dans lequel il compte 369 934 abonnés. «Si vous pensez que je suis une personne disparue, parfait! Oui Si quelqu’un mérite que ma moto l’emporte, je n’ai aucun problème, je sais où je vais aller et quel qu’en soit le prix & rdquor;, a lancé le Yamaha. «Et si quelqu’un veut me critiquer, il devrait me supprimer de son compte Twitter, sinon je supprimerai mon compte, je n’ai pas l’habitude de le faire. Merci à ceux qui me soutiennent, car je l’apprécie vraiment. Un câlin! », Conclut le Catalan.