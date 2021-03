Viñales, leader quatre ans plus tard

29/03/2021

À 17:27 CEST

Les athlètes qui gagnent, ceux qui aspirent au plus haut niveau et aux réalisations dans leurs disciplines, dans leurs spécialités, disent qu’il faut tout avoir à sa place, sur et hors piste, en boxe, dans le « paddock », dans ce cas de MotoGP, pour pouvoir bien faire leur travail.

Il n’y a pas de doute Maverick Viñales, qui est dans le métier depuis de nombreuses années Championnat du monde de moto (Il a fait ses débuts au Qatar-2015), qui a toujours été, partout où il a couru, l’un des grands favoris de la victoire, pour chasser le titre, il n’a jamais tout à sa place, que ce soit sur la piste ou en dehors.

Merci d’avoir regardé

Maintenant, il y a ceux qui disent, même lui, comme il l’a assuré quand il a rendu public sa prochaine paternité dans la célébration de sa première victoire dans le Monde-2021 (Raquel, sa femme attend une fille qui sera nommée Fille), Quoi «MVK» c’est avant la grande opportunité de sa vie. D’autres plus.

Le bonheur complet

«Quand tout va bien autour de toi, quand tu sens que tu es entouré de la famille, des amis et de l’équipe idéale, tu te sens plus fort que jamais», a déclaré Viñales avant de monter sur le podium après avoir serré son père dans ses bras, ange, avec qui il a retrouvé une relation autrefois très éloignée.

Viñales, qui a pu atteindre le dimanche de Losail (Doha, Qatar) avec la moto prête sans avoir eu l’aide de son entraîneur Esteban García, avec un problème de santé déjà résolu dimanche, il se sentait très fier d’avoir «complété un travail acharné de tests et d’entraînement par une victoire, le résultat plus de ma circonscription, qui me laisse encore plus satisfait qu’autre chose».

Le nouveau leader Yamaha, qui a été placé, personne ne sait s’il faut le motiver, dans la loge voisine de ‘Diable’ Fabio Quartararo (« Maverick a couru aujourd’hui comme un extraterrestre », disait le Français en fin de course) et qu’il s’est déjà détaché de l’ombre du mythique Valentino Rossi, « descendu » par la signature des diapasons à l’équipe du « satellite » Petronas, il se sent déjà le chef d’une usine qui, à la satisfaction du pilote de Roses (12 janvier 1995), s’est transformée en Jorge Lorenzo par les britanniques Cal Crtuchlow en tant que pilote d’essai. «Ce triomphe est aussi le travail de Cal, car maintenant, avec lui en tant que testeur, nous savons que ce qui ne fonctionne pas, nous n’avons même pas à essayer, c’est jeté et point final.

Bien sûr, quand on dit que Viñales est toujours le favori, c’est parce qu’il a perdu, en effet, beaucoup d’occasions de le prouver. Certains disent que, dans le passé, nous verrons si cette année aussi, il a toujours été obsédé par Marc Márquez ou par le fait d’être «l’antiMárquez». Il a bien sûr de nombreuses raisons d’être, bien sûr, comme les 20 autres pilotes sur la grille.

Domaine de Marquez

Après quatre ans, après cinq saisons, après 62 grands prix, Viñales a de nouveau été le leader du championnat du monde MotoGP. Il fallait que ça passe tout ce temps, pour que «MVK» Dirigez-le au classement mondial. Pendant cette période, c’est-à-dire les 62 derniers grands prix, MM93 Il a été le leader du championnat 43 fois; Andrea Dovizioso, en 7, le même que Fabio Quartararo Oui Joan Mir avait de quoi être 5 fois leader, l’an dernier, pour remporter le titre.

La dernière fois que Viñales a dirigé le championnat du monde MotoGP, c’était le 11 juin 2017 après le Grand Prix de Catalogne. Deux semaines plus tard, dans la « cathédrale » d’Assen (Hollande), le jour même où Valentino Rossi a réalisé son dernier triomphe jusqu’à aujourd’hui, le 115e, Viñales est tombé et a cessé d’être le leader jusqu’à hier, après son magnifique, travailleur et victoire autoritaire dans la nuit qatari.