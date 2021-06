Viñales rompt sa relation avec Yamaha

28/06/2021 à 9h34 CEST

Après les rumeurs qui ont couru tout le week-end du GP d’Assen sur une éventuelle relation entre Maverick Viñales et Aprilia pour la saison prochaine, Yamaha a annoncé aujourd’hui la séparation de la marque japonaise avec le pilote espagnol pour la saison prochaine.

Par un communiqué officiel, Yamaha a déclaré avoir conclu un accord mutuel avec Maverick Viñales mettra fin à son contrat actuel 2021-2022 à la fin de la saison. Viñales avait un contrat de deux ans avec l’équipe de Lin Jarvis, mais suite à la demande du pilote, Yamaha a accepté de résilier plus tôt son contrat actuel de deux ans. Après cinq saisons ensemble, Yamaha et Viñales se sépareront en 2022.

Viñales a déjà exprimé son mécontentement à l’égard de la marque après avoir terminé dernier du Grand Prix d’Allemagne, et bien qu’à Assen, il semblait qu’il avait des options pour gagner en partant de la pole, Quartararo Il était de loin supérieur et n’était pas non plus satisfait du résultat. Malgré le fait que la relation soit désormais prise avec des pincettes, les deux parties ont convenu qu’elles feraient de leur mieux pour obtenir les meilleurs résultats cette saison et mettre fin à la relation de la meilleure façon possible.

“Nous sommes au milieu de notre cinquième saison ensemble et avons beaucoup accompli au fil des ans. Après le GP d’Allemagne, nous avons eu des discussions importantes à Assen et sommes arrivés à la conclusion qu’il serait préférable que les deux parties se séparent dans le Yamaha fera de son mieux, comme toujours, pour apporter tout son soutien à Maverick et terminer la saison de la meilleure des manières”, assure-t-il. Lin jarvis dans la déclaration.

Pour sa part, Viñales a déclaré que : Cette relation a été très importante pour moi au cours des cinq dernières années et c’est une décision difficile de prendre des chemins séparés. Au cours de ces saisons ensemble, nous avons vécu de grandes réalisations et des moments difficiles. Cependant, le sentiment sous-jacent est celui du respect et de l’appréciation mutuels. Je suis totalement engagé et je m’efforcerai d’obtenir les meilleurs résultats pendant le reste de la saison”, conclut l’Espagnol.