Vince Ash signe à Goliath et publie l’édition Deluxe de “ VITO ”

Ça a été une grosse semaine pour Vince Ash. Le MC doué de façon surnaturelle qui fait la différence entre Eminem et Freddie Gibbs a publié l’édition de luxe de sa mixtape révolutionnaire, le VITO de 2020.

Initialement publié sur POW Recordings en 2020, Ash a transformé son record de percée en un accord avec Paul Rosenberg Impression Goliath / Interscope. Avec un esprit plein de narration riche et une voix pas comme les autres dans le jeu, le propre de l’Indiana Vince Ash attend ce moment depuis qu’il a commencé à sortir de la musique en 2018. En plus de célébrer sa nouvelle maison, Vince a sorti une vidéo pour VITO hors concours, «On N ‘On».

Vince Ash présente une évolution de son son avec de nouveaux ajouts «RL Jumpsuit» et «6.52», mais conserve la même énergie tentaculaire qui a séduit les fans et les amateurs de rap sur son premier EP 2018 Do or Die. Partageant la scène lyrique avec ses amis du premier jour, «6.52» honore le code de la rue avec une transition en douceur vers «RL Jumpsuit» qui permet au rappeur de célébrer ses premières victoires dans le jeu.

Originaire de Hammond, dans l’Indiana, Vince Ash a trouvé l’inspiration dans les incontournables du hip-hop comme Lil Wayne, Gucci Mane et Boosie, mais a également eu la chance de trouver de nouveaux sons grâce à sa famille qui jouait dans la forme artistique en plus d’actes locaux comme CCA et Ric Jilla. .

«S’ils entendent que je viens d’ici et qu’ils écoutent ma musique, et qu’ils ne peuvent pas s’y identifier, ce serait inutile», dit-il. «Il est également important de rester authentique vis-à-vis de votre son et de qui vous êtes, car quand il s’agit de vos jeunes fans, vous ne savez pas qui vous influencez. En tant que rappeurs, nous ne prenons pas assez de responsabilités pour cela. C’est quelque chose dont il faut parler davantage. »

Achetez ou écoutez VITO (Deluxe Edition) de Vince Ash.

Tracklist VITO

PROLOGUE

On N ‘On

BUSTED (Feat. René Bozeman) [skit]

Retour n The Dayz

VITO

6.52 (Feat. Nuskii, Tramaine et Skiinny)

Combinaison RL

BOS