Vince étend ses services de location en lançant ‘Borrow’ – WWD

Vince lance Borrow, un service permettant aux consommateurs de louer des articles des collections Vince pour hommes et femmes sans frais d’abonnement, a appris WWD.

Une annonce sur Borrow, décrite par les responsables de Vince comme “une première expérience de location pour hommes et femmes sur le marché” au sein du site de commerce électronique de la marque, est attendue mardi.

Vince exploite déjà son service de location Vince Unfold, bien que cela ne concerne que les marchandises pour femmes et nécessite un abonnement mensuel de 160 $. Vince Unfold a été lancé en 2018 et a été le premier service d’abonnement de vêtements à être proposé par une marque de vente au détail sur le marché contemporain avancé.

Vince Unfold et Borrow sont alimentés par CaaStle, une plate-forme qui gère tous les aspects des activités d’abonnement pour les détaillants, y compris ce qui se trouve sur le site Web, les bases de données, les algorithmes et les analyses. CaaStle dispose de centres de distribution pour l’expédition et la réception de vêtements équipés de systèmes d’entretien et de nettoyage des vêtements. Tout ce qui est exigé du détaillant ou des marques est l’inventaire. Les autres détaillants qui travaillent avec CaaStle incluent Express, Banana Republic et Destination Maternity.

Le lancement de Borrow indique que l’activité de location de Vince a porté ses fruits et que la société mère Vince Holding Corp. pense que le nouveau format Borrow devrait attirer des clients supplémentaires désireux de louer, plutôt que d’acheter de la mode, car il n’y a pas de frais d’abonnement mensuel et parce que Borrow propose des modes pour les deux sexes ainsi que des tailles inclusives.

Unfold permet aux clients de louer quatre articles à la fois aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Les articles doivent être retournés avant qu’un nouveau lot de quatre articles de location puisse être reçu.

« L’emprunt est l’équation parfaite de la mode à faible risque et récompense élevée, et je pense que c’est une étape essentielle pour nous aider à étendre notre portée et à nous connecter avec une nouvelle génération de clients Vince », a déclaré Jack Schwefel, PDG de Vince. “Avec Borrow, l’équipe de CaaStle a créé une expérience de location transparente qui est entièrement intégrée à Vince.com, et je suis convaincu que ce service supplémentaire trouvera un écho auprès des acheteurs et les encouragera à s’engager avec la marque de manière nouvelle et passionnante.”

L’emprunt permet aux clients de porter des articles autant de fois qu’ils le souhaitent pendant la période de location pour une fraction du prix de vente au détail. Il y a aussi la possibilité d’acheter l’article. Les frais sont un pourcentage fixe du prix de détail actuel d’un article avec une période de location initiale de 14 jours. Chaque article emprunté comprend la livraison et les retours prioritaires gratuits et le nettoyage à sec gratuit. À la fin de la période prépayée, ils peuvent soit rendre l’article, soit continuer avec un forfait journalier pour prolonger la location.

« En plus de la collection pour femmes, nous sommes ravis d’apporter le programme Borrow à la catégorie des hommes avec notre partenaire de longue date, Vince », a déclaré Christine Hunsicker, fondatrice et PDG de CaaStle. Elle a qualifié Vince Unfold de “très réussi”, notant que Borrow donne aux clients un accès encore plus grand à la marque au-delà de la location par abonnement.

Borrow, accessible sur Vince.com, montre les styles disponibles à la location dans l’assortiment complet, y compris les collections pour femmes, hommes et tailles inclusives. Si un style est disponible, le bouton apparaîtra. La disponibilité changera au fur et à mesure que les articles sont retournés, donc si un style ou une couleur particulier n’est pas disponible à un moment donné, les clients sont encouragés à revenir.

Vince fait partie de Vince Holding Corp., un portefeuille de marques de mode contemporaines qui comprend également Rebecca Taylor et Parker.