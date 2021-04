Vince Gill, Aaron Lewis et Dan Tyminski unissent leurs forces sur la chanson CreatiVets

Vince Gill, Aaron Lewis et Dan Tyminksi unissent leurs forces sur la nouvelle version dans une campagne menée par Big Machine Label Group et CreatiVets, en faveur des vétérans de la guerre. BMLG publie une nouvelle musique le 20 de chaque mois pour attirer l’attention sur le fait alarmant qu’une moyenne de 20 vétérans se suicident chaque jour, comme indiqué dans une étude du ministère des Anciens Combattants.

«They Call Me Doc» présente les trois artistes sur la sortie de CreatiVets, dont le travail aide les vétérans blessés à guérir grâce au pouvoir des arts et de la musique. Ils proposent des sessions d’écriture pour aider les vétérinaires souffrant de stress post-traumatique et de lésions cérébrales.

La nouvelle chanson est un exemple de la façon dont chaque composition raconte l’histoire personnelle du vétéran, dans un programme pour l’aider à faire face à l’anxiété et à la dépression. De nombreux vétérans impliqués dans le projet continuent alors d’écrire des chansons par eux-mêmes. Les revenus en streaming des chansons sont directement destinés à aider les vétérans.

«Nous avons vu maintes et maintes fois le pouvoir de guérison de la musique non seulement aider les participants à notre programme, mais aussi les héros américains qui ont accès à ces chansons», déclare le cofondateur et directeur exécutif de CreatiVets, Richard Casper. «Notre mission avec cette série musicale est peut-être contre-intuitive aux stratégies normales de l’industrie musicale.

«Nous visons à atteindre le bon public, pas nécessairement le plus grand public, et j’aime le fait que nos amis de Big Machine soient d’accord avec ce fait. Je sais de première main ce que cela peut ressentir d’isoler, être assis à la maison, ne pas avoir l’impression que quiconque peut comprendre ce que vous avez vécu. Avec [Amazon’s] Alexa est maintenant dans les foyers de tout le pays, si nous pouvons sauver une vie dans ce processus en rendant ces histoires musicales facilement accessibles, nos efforts en valent la peine.

“They Call Me Doc” fait suite aux versions précédentes “Rise Above” de Craig Campbell, “Until It Feels Like Home” avec Blackjack Billy et “Workin ‘In The Dirt” avec Chris Ferrara, qui a été publié en alignement avec National Vietnam War Journée des anciens combattants. Les plans prévoient des chansons de CreatiVets dans les mois à venir de Justin Moore, Craig Morgan, Heath Sanders et d’autres.

BMLG continue de contribuer au travail de CreatiVets par le biais du Music Has Value Fund de Scott et Sandi Borchetta. De plus, Big Machine Music est co-éditeur de CreatiVets. En savoir plus sur le travail de CreatiVets sur leur site Web.

«They Call Me Doc» peut être acheté ici.