Vince Gill et Alex Hall apportent un don d’instruments à Waverly Central

Vince Gill a rendu visite à la Waverly Central High School à Waverly, Tennessee la semaine dernière avec l’auteur-compositeur-interprète de Monument Records, Alex Hall, pour remettre aux étudiants de son groupe scolaire 100 000 $ d’instruments de musique.

Ils ont été donnés par le distributeur d’instruments KHS Amérique comme remplacements et améliorations pour ceux qui ont été perdus lors des inondations dévastatrices subies dans le comté de Humphreys en août. KHS se consacre « à l’enrichissement de la vie par le biais de la performance musicale et de l’éducation en fournissant des instruments de musique et des services de haute qualité conçus pour soutenir les musiciens, les éducateurs et nos partenaires de vente au détail ».

KHS a fait don de plus de 40 instruments de leurs marques, dont des instruments à vent Jupiter, des percussions de concert Majestic, trois trombones professionnels XO Brass et une batterie Mapex. Le don comprenait également des tables de percussion et un support de cloche. KHS est connecté avec le directeur du groupe Waverly Central Joseph Bullington et avec Gill et Hall via la Fondation CMA, a fait don de plus de 40 instruments de leurs marques :

‘Soyons juste gentils’

Gill a déclaré à Mark Strassmann, animateur de CBS Mornings : « Je suis un petit gars qui a l’esprit de la ville. Je sais ce que ça fait. C’est un endroit où tout le monde se connaît. J’ai souvent l’impression que nous devrions être comme ça tout le temps. C’est mon rêve. Ne soyons pas simplement gentils quand quelqu’un est en difficulté ; soyons juste gentils.

Jerry Goldenson, président de KHS America, a ajouté : « KHS a été fondée sur les principes de changer des vies grâce à la musique et sur la connaissance que la musique et l’éducation musicale sont essentielles à la société. Soutenir cet incroyable programme de musique et faire partie de cet effort de secours est quelque chose de très spécial qui aura sûrement un impact positif sur la vie des jeunes et de la communauté de Waverly dans son ensemble. C’est un honneur de pouvoir fournir ne serait-ce qu’un petit peu d’aide.

Dons à la Fonds de secours pour les inondations du comté de Humphreys peut être fait par l’intermédiaire de Centraide du comté de Humphreys, qui offre une aide immédiate et à long terme.

